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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11115111161111711118
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 18:11

  asti написав:И потом, не совсем понимаю, чем так опасна прирамида госдолга США если она (пирамида) номинирована в их валюте, которую они могут печатать практически без ограничений чтобы как минимум продолжать обслуживать свой долг))

Ну это стоит спросить у тех, кто предпочитает хранить в долларах вместо таких же безопасных и куда более доходных гривневых ОВГЗ :lol:
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 18:47

  moveton написав:
  asti написав:И потом, не совсем понимаю, чем так опасна прирамида госдолга США если она (пирамида) номинирована в их валюте, которую они могут печатать практически без ограничений чтобы как минимум продолжать обслуживать свой долг))

Ну это стоит спросить у тех, кто предпочитает хранить в долларах вместо таких же безопасных и куда более доходных гривневых ОВГЗ :lol:

Гривневые ОВГЗ номинированы в гривне, она, к сожалению, не является резервной валютой (даже для своих сограждан)
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 19:20

  asti написав:Гривневые ОВГЗ номинированы в гривне, она, к сожалению, не является резервной валютой (даже для своих сограждан)

Т.е. кроме абсолютной надёжности обеспеченной возможностью напечатать сколько надо (привет, TerraUSD!) нужно учитывать что-то ещё? А теперь вопрос на миллион: этот самый волшебный статус резервности - он богом выдаётся навсегда или его можно каким-то образом лишиться? И, случайно, не может ли последнее произойти, если таки печатать на все долги? А то странные американцы почему-то пирамиду долгов строят вместо того, чтобы сразу напечатать (хотя и печатают в некоторых количествах тоже). Зачем бы?
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 20:20

  moveton написав:
  asti написав:Гривневые ОВГЗ номинированы в гривне, она, к сожалению, не является резервной валютой (даже для своих сограждан)

Т.е. кроме абсолютной надёжности обеспеченной возможностью напечатать сколько надо (привет, TerraUSD!) нужно учитывать что-то ещё? А теперь вопрос на миллион: этот самый волшебный статус резервности - он богом выдаётся навсегда или его можно каким-то образом лишиться? И, случайно, не может ли последнее произойти, если таки печатать на все долги?

Можно лишиться, но пока нет серьезных альтернатив, лишиться сложно даже печатая и занимая без меры))
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 19:40

Нацбанк працює над запровадженням в Україні миттєвих платежів на основі СЕП НБУ, що мають стати основою для майбутньої трансформації платіжної сфери.

Цю роботу планується "завершити до кінця I кварталу 2025 року".

За даними прес-служби НБУ, зараз триває робота над складовими їхнього запровадження, питаннями регулювання миттєвих платежів та технологічною реалізацією.

Нове покоління Системи електронних платежів Національного банку України (СЕП) запрацювало з 1 квітня 2023 року. Система функціонує на базі міжнародного стандарту ISO 20022 та доступна для проведення міжбанківських платежів 24 години на добу 7 днів на тиждень.

Завдяки стандарту ISO 20022 з’явилася можливість уніфікації платіжних повідомлень, створення єдиних правил їх заповнення і оброблення, розширення реквізитного складу додатковими полями та структурованою інформацією. Це сприятиме ще більшій автоматизації та пришвидшенню оброблення платіжних операцій, підвищенню рівня обслуговування учасників СЕП та їхніх клієнтів.

З 1 квітня 2024 року учасники СЕП мають зараховувати кошти на рахунок отримувача протягом 1 години.

2025 року в Україні запрацюють миттєві кредитові перекази - кошти зараховуватимуться на рахунок отримувача за 10 секунд (мета - 2 секунди)", - прокоментував директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 00:38

  bems654556 написав:
хоча євро в них теж закінчуються , багато 500є та старих 200.
вони не є ліквідними в Україні?
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 00:57

  asti написав:
И это Китай, который готовится много лет ко вторжению на Тайвань. И при этом продолжает держать свои деньги в Америке!
Китаю воевать кишкá тонкá. Он не к вторжению готовится, а, чисто демонстративно (т.к. по AirForce+Navy реально на порядок уступает штатовским) "играя мускулами", готовит к демократическому приходу к власти на Тайване их партии"КакаяРазница"
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