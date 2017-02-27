Ну это стоит спросить у тех, кто предпочитает хранить в долларах вместо таких же безопасных и куда более доходных гривневых ОВГЗ
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 січ, 2024 18:11
Ну это стоит спросить у тех, кто предпочитает хранить в долларах вместо таких же безопасных и куда более доходных гривневых ОВГЗ
Додано: Суб 13 січ, 2024 18:47
Гривневые ОВГЗ номинированы в гривне, она, к сожалению, не является резервной валютой (даже для своих сограждан)
Додано: Суб 13 січ, 2024 19:20
Т.е. кроме абсолютной надёжности обеспеченной возможностью напечатать сколько надо (привет, TerraUSD!) нужно учитывать что-то ещё? А теперь вопрос на миллион: этот самый волшебный статус резервности - он богом выдаётся навсегда или его можно каким-то образом лишиться? И, случайно, не может ли последнее произойти, если таки печатать на все долги? А то странные американцы почему-то пирамиду долгов строят вместо того, чтобы сразу напечатать (хотя и печатают в некоторых количествах тоже). Зачем бы?
Додано: Суб 13 січ, 2024 20:20
Можно лишиться, но пока нет серьезных альтернатив, лишиться сложно даже печатая и занимая без меры))
Додано: Нед 14 січ, 2024 19:40
Нацбанк працює над запровадженням в Україні миттєвих платежів на основі СЕП НБУ, що мають стати основою для майбутньої трансформації платіжної сфери.
Цю роботу планується "завершити до кінця I кварталу 2025 року".
За даними прес-служби НБУ, зараз триває робота над складовими їхнього запровадження, питаннями регулювання миттєвих платежів та технологічною реалізацією.
Нове покоління Системи електронних платежів Національного банку України (СЕП) запрацювало з 1 квітня 2023 року. Система функціонує на базі міжнародного стандарту ISO 20022 та доступна для проведення міжбанківських платежів 24 години на добу 7 днів на тиждень.
Завдяки стандарту ISO 20022 з’явилася можливість уніфікації платіжних повідомлень, створення єдиних правил їх заповнення і оброблення, розширення реквізитного складу додатковими полями та структурованою інформацією. Це сприятиме ще більшій автоматизації та пришвидшенню оброблення платіжних операцій, підвищенню рівня обслуговування учасників СЕП та їхніх клієнтів.
З 1 квітня 2024 року учасники СЕП мають зараховувати кошти на рахунок отримувача протягом 1 години.
"З 2025 року в Україні запрацюють миттєві кредитові перекази - кошти зараховуватимуться на рахунок отримувача за 10 секунд (мета - 2 секунди)", - прокоментував директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін.
Додано: Пон 15 січ, 2024 00:38
Додано: Пон 15 січ, 2024 00:57
Китаю воевать кишкá тонкá. Он не к вторжению готовится, а, чисто демонстративно (т.к. по AirForce+Navy реально на порядок уступает штатовским) "играя мускулами", готовит к демократическому приходу к власти на Тайване их партии"КакаяРазница"
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