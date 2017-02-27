Додано: Пон 15 січ, 2024 15:44

На прошедшей неделе чистое привлечение 3-месячных депосертификатов составило 33.573 млрд. грн. (неделей ранее погашение 29.863 млрд. грн.).

За двухнедельный цикл общий объем сертификатов, хоть и незначительно, но все же вырос.

Реальное привлечение составило более 66 млрд, половина из которых была реинвестированием погашения. Столь нескромный объем можно считать частью процесса утилизации вброшенной в конце года ликвидности.



В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 25.654 млрд. грн. (неделей ранее 30.044 млрд. грн.)

Сумма примерно соответствует официально опубликованному объему интервенций. Прочих операций в статистике немного.



Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 59.227 млрд. грн, (неделей ранее 0.181 млрд. грн)



С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 1589.909 млрд. грн.

Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна. По последним неподтвержденным данным можно ориентироваться примерно на 7 млрд. грн. в месяц.



Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 611.557 млрд. грн. (неделей ранее 666.755 млрд. грн.)

Уменьшение весьма существенное. Есть надежда, что это уже характерная для начала года тенденция.



Расходы казначейства превысили доходы на 3.937 млрд. грн. (неделей ранее 4.78 млрд. грн.)

Все как всегда. Государственная машина раскачивается долго.



За неделю было обналичено 3.099 млрд. грн. (неделей ранее инкассировано 6.169 млрд. грн.)

Опять наличные потекли из банков, но поток пока не слишком бурный.



Результаты интервенций НБУ за неделю:

Купил – 0,35;

Продал – 673,62.

Объем интервенций сократился, но остался значительно более высоким, чем казалось, исходя из доходящих с МБ обрывков информации. По тому набору информации, который доступен сейчас, создается впечатление, что значительно увеличилась доля спроса, закрываемая НБУ, хоть сам спрос не увеличился. Похоже, продавцы раскачивались после НГ значительно дольше, чем покупатели. К концу недели интенсивность интервенций снизилась, но и обороты существенно упали.



Неделя получилась достаточно спокойной. Ситуация на МБ выглядит непонятной, но не пугающей.