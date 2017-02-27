Китаю воевать кишкá тонкá. Он не к вторжению готовится, а, чисто демонстративно (т.к. по AirForce+Navy реально на порядок уступает штатовским) "играя мускулами", готовит к демократическому приходу к власти на Тайване их партии"КакаяРазница"
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 січ, 2024 00:57
Китаю воевать кишкá тонкá. Он не к вторжению готовится, а, чисто демонстративно (т.к. по AirForce+Navy реально на порядок уступает штатовским) "играя мускулами", готовит к демократическому приходу к власти на Тайване их партии"КакаяРазница"
Додано: Пон 15 січ, 2024 10:59
Нам в январе-феврале 22-го года разные эксперты (начиная Арестовичем и заканчивая Зеленским) тоже говорили что России с нами воевать кишка' тонка', что она стянув к нашим границам 200-тысячную армию просто блефует и играет мускулами и призывали не переживать и готовиться
к шашлыкам на майские... Результат известен))
Додано: Пон 15 січ, 2024 11:34
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Доброго ранку. Готівка по містам України:
Дніпро $: 38,80 / 39,00
Одеса $: 38,75 / 38,85
Київ $: 38,80 / 38,87
Львів $: 38,78 / 38,85
Додано: Пон 15 січ, 2024 12:09
уже ж вибори і "демикоратичним шляхом - всьо"
Додано: Пон 15 січ, 2024 12:20
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Долар (та держборг США) тримаються не на "хлипком считается", а на найбільшій світовій економіці, найпотужнішим збройним силам, чесній поведінці США (дотримуються своїх зобов'язань).
Якщо США почнуть кидати своїх партнерів як рашка, або втратять економіку тоді тілки "счітаєтся" перерахують і буде інше "счітається".
Цікаве:
Додано: Пон 15 січ, 2024 14:33
Додано: Пон 15 січ, 2024 15:40
Якраз навпаки, саме Росія більш послідовна в підтримці своїх партнерів, а США запросто кидають своїх напризволяще.
Додано: Пон 15 січ, 2024 15:43
то чому всі хочуть співпрацювати з США а не з рашкою? Чому ви досі не на московії? Вони ж послідовно "підтримують" усі нації і мови)
пс. до речі, про Будапештский меморандум чули? Як расія підтримала партнерів?
Востаннє редагувалось equinox в Пон 15 січ, 2024 15:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 15 січ, 2024 15:44
Финансовая сводка за прошедшую неделю
На прошедшей неделе чистое привлечение 3-месячных депосертификатов составило 33.573 млрд. грн. (неделей ранее погашение 29.863 млрд. грн.).
За двухнедельный цикл общий объем сертификатов, хоть и незначительно, но все же вырос.
Реальное привлечение составило более 66 млрд, половина из которых была реинвестированием погашения. Столь нескромный объем можно считать частью процесса утилизации вброшенной в конце года ликвидности.
В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 25.654 млрд. грн. (неделей ранее 30.044 млрд. грн.)
Сумма примерно соответствует официально опубликованному объему интервенций. Прочих операций в статистике немного.
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 59.227 млрд. грн, (неделей ранее 0.181 млрд. грн)
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 1589.909 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна. По последним неподтвержденным данным можно ориентироваться примерно на 7 млрд. грн. в месяц.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 611.557 млрд. грн. (неделей ранее 666.755 млрд. грн.)
Уменьшение весьма существенное. Есть надежда, что это уже характерная для начала года тенденция.
Расходы казначейства превысили доходы на 3.937 млрд. грн. (неделей ранее 4.78 млрд. грн.)
Все как всегда. Государственная машина раскачивается долго.
За неделю было обналичено 3.099 млрд. грн. (неделей ранее инкассировано 6.169 млрд. грн.)
Опять наличные потекли из банков, но поток пока не слишком бурный.
Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 0,35;
Продал – 673,62.
Объем интервенций сократился, но остался значительно более высоким, чем казалось, исходя из доходящих с МБ обрывков информации. По тому набору информации, который доступен сейчас, создается впечатление, что значительно увеличилась доля спроса, закрываемая НБУ, хоть сам спрос не увеличился. Похоже, продавцы раскачивались после НГ значительно дольше, чем покупатели. К концу недели интенсивность интервенций снизилась, но и обороты существенно упали.
Неделя получилась достаточно спокойной. Ситуация на МБ выглядит непонятной, но не пугающей.
Додано: Пон 15 січ, 2024 16:00
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