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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11116111171111811119>
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 00:57

  asti написав:
И это Китай, который готовится много лет ко вторжению на Тайвань. И при этом продолжает держать свои деньги в Америке!
Китаю воевать кишкá тонкá. Он не к вторжению готовится, а, чисто демонстративно (т.к. по AirForce+Navy реально на порядок уступает штатовским) "играя мускулами", готовит к демократическому приходу к власти на Тайване их партии"КакаяРазница"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 10:59

  flysoulfly написав:
  asti написав:
И это Китай, который готовится много лет ко вторжению на Тайвань. И при этом продолжает держать свои деньги в Америке!
Китаю воевать кишкá тонкá. Он не к вторжению готовится, а, чисто демонстративно (т.к. по AirForce+Navy реально на порядок уступает штатовским) "играя мускулами", готовит к демократическому приходу к власти на Тайване их партии"КакаяРазница"
Нам в январе-феврале 22-го года разные эксперты (начиная Арестовичем и заканчивая Зеленским) тоже говорили что России с нами воевать кишка' тонка', что она стянув к нашим границам 200-тысячную армию просто блефует и играет мускулами и призывали не переживать и готовиться
к шашлыкам на майские... Результат известен))
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 11:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Доброго ранку. Готівка по містам України:
Дніпро $: 38,80 / 39,00
Одеса $: 38,75 / 38,85
Київ $: 38,80 / 38,87
Львів $: 38,78 / 38,85
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 12:09

  flysoulfly написав:
  asti написав:
И это Китай, который готовится много лет ко вторжению на Тайвань. И при этом продолжает держать свои деньги в Америке!
Китаю воевать кишкá тонкá. Он не к вторжению готовится, а, чисто демонстративно (т.к. по AirForce+Navy реально на порядок уступает штатовским) "играя мускулами", готовит к демократическому приходу к власти на Тайване их партии"КакаяРазница"

уже ж вибори і "демикоратичним шляхом - всьо"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 12:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  moveton написав:Причём только на этом хлипком "считается", которое выгодно поддерживать всем вкладчикам в этот долг, цена доллара и держится.

Долар (та держборг США) тримаються не на "хлипком считается", а на найбільшій світовій економіці, найпотужнішим збройним силам, чесній поведінці США (дотримуються своїх зобов'язань).
Якщо США почнуть кидати своїх партнерів як рашка, або втратять економіку тоді тілки "счітаєтся" перерахують і буде інше "счітається".

Цікаве:
https://youtu.be/HnjVSCnPYCU?feature=shared
equinox
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 14:33

  flysoulfly написав:
  bems654556 написав:
хоча євро в них теж закінчуються , багато 500є та старих 200.
вони не є ліквідними в Україні?

именно в Украине -- может и являются. В Европах на 500ки часто очень удивленно смотрят и говорят "нет сдачи"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 15:40

  equinox написав:Долар (та держборг США) тримаються не на "хлипком считается", а на найбільшій світовій економіці, найпотужнішим збройним силам, чесній поведінці США (дотримуються своїх зобов'язань).
Якщо США почнуть кидати своїх партнерів як рашка, або втратять економіку тоді тілки "счітаєтся" перерахують і буде інше "счітається".


Якраз навпаки, саме Росія більш послідовна в підтримці своїх партнерів, а США запросто кидають своїх напризволяще.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 15:43

  unicdima написав:
  equinox написав:Долар (та держборг США) тримаються не на "хлипком считается", а на найбільшій світовій економіці, найпотужнішим збройним силам, чесній поведінці США (дотримуються своїх зобов'язань).
Якщо США почнуть кидати своїх партнерів як рашка, або втратять економіку тоді тілки "счітаєтся" перерахують і буде інше "счітається".


Якраз навпаки, саме Росія більш послідовна в підтримці своїх партнерів, а США запросто кидають своїх напризволяще.

то чому всі хочуть співпрацювати з США а не з рашкою? Чому ви досі не на московії? Вони ж послідовно "підтримують" усі нації і мови)

пс. до речі, про Будапештский меморандум чули? Як расія підтримала партнерів?
Востаннє редагувалось equinox в Пон 15 січ, 2024 15:47, всього редагувалось 1 раз.
equinox
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 15:44

Финансовая сводка за прошедшую неделю

На прошедшей неделе чистое привлечение 3-месячных депосертификатов составило 33.573 млрд. грн. (неделей ранее погашение 29.863 млрд. грн.).
За двухнедельный цикл общий объем сертификатов, хоть и незначительно, но все же вырос.
Реальное привлечение составило более 66 млрд, половина из которых была реинвестированием погашения. Столь нескромный объем можно считать частью процесса утилизации вброшенной в конце года ликвидности.

В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 25.654 млрд. грн. (неделей ранее 30.044 млрд. грн.)
Сумма примерно соответствует официально опубликованному объему интервенций. Прочих операций в статистике немного.

Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 59.227 млрд. грн, (неделей ранее 0.181 млрд. грн)

С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 1589.909 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна. По последним неподтвержденным данным можно ориентироваться примерно на 7 млрд. грн. в месяц.

Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 611.557 млрд. грн. (неделей ранее 666.755 млрд. грн.)
Уменьшение весьма существенное. Есть надежда, что это уже характерная для начала года тенденция.

Расходы казначейства превысили доходы на 3.937 млрд. грн. (неделей ранее 4.78 млрд. грн.)
Все как всегда. Государственная машина раскачивается долго.

За неделю было обналичено 3.099 млрд. грн. (неделей ранее инкассировано 6.169 млрд. грн.)
Опять наличные потекли из банков, но поток пока не слишком бурный.

Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 0,35;
Продал – 673,62.
Объем интервенций сократился, но остался значительно более высоким, чем казалось, исходя из доходящих с МБ обрывков информации. По тому набору информации, который доступен сейчас, создается впечатление, что значительно увеличилась доля спроса, закрываемая НБУ, хоть сам спрос не увеличился. Похоже, продавцы раскачивались после НГ значительно дольше, чем покупатели. К концу недели интенсивность интервенций снизилась, но и обороты существенно упали.

Неделя получилась достаточно спокойной. Ситуация на МБ выглядит непонятной, но не пугающей.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 16:00

  Сибарит написав:Ситуация на МБ выглядит непонятной, но не пугающей.

Ну вот снова это сглаживание углов. :)
Тут 33 года ядерку разворовывают, курсом крутят-вертят под своих, пиндосы от нас отвернулись, а у него непонятная, но не пугающая ситуация. :) Скажи, Копейка :mrgreen:
Игорь
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