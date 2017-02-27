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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11116111171111811119
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 16:35

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...................15.01.2024..........16.01.2024
дата розрахунку..................12.01.2024...........15.01.2024
Євро.....................................41,3879................41,4763
Долар США..........................37,8386................37,8641...+0.07%

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
15.01.2024.......................37,8396

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0954 (на прошлой сессии 1.0938) +0.15%

Открылись на уровне, который примерно соответствовал действующему официальному курсу. Особой динамики в первой половине торгов не наблюдалось, и справочный курс почти не сдвинулся.
После полудня наметилось легкое движение вверх, в результате чего официальный курс прибавил к справочному около 2.5 копеек.
Общий рост курса за сессию составил 2.55 копейки.

Несмотря на выходной в США, с полей доносятся вести о весьма деловом характере сессии с оборотами, лишь немного уступающими полноценному рабочему дню.

Индекс доллара DXY в 15-00 102.55 (на прошлой сессии 102.57)
По праздникам доллар отдыхает.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 16:40

  unicdima написав:
  equinox написав:Долар (та держборг США) тримаються не на "хлипком считается", а на найбільшій світовій економіці, найпотужнішим збройним силам, чесній поведінці США (дотримуються своїх зобов'язань).
Якщо США почнуть кидати своїх партнерів як рашка, або втратять економіку тоді тілки "счітаєтся" перерахують і буде інше "счітається".

Якраз навпаки, саме Росія більш послідовна в підтримці своїх партнерів, а США запросто кидають своїх напризволяще.

ну не можна ж так пропагувати Рашу. кого вони послідовно підтримують? Вірменію, курдів?

Раша як та людина, яка вже всіх продала, й не знає до якого стовпа сили притулитися. досі вважаючи, що вони на щось можуть впливати. все, що вони можуть - це лише руйнувати, тому такі партнери нікому не потрібні. за винятком тих, хто планує використати Рашу як банальну "торпеду" :D
Shaman
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