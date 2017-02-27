|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Пон 15 січ, 2024 16:35
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...................15.01.2024..........16.01.2024
дата розрахунку..................12.01.2024...........15.01.2024
Євро.....................................41,3879................41,4763
Долар США..........................37,8386................37,8641...+0.07%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
15.01.2024.......................37,8396
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0954 (на прошлой сессии 1.0938) +0.15%
Открылись на уровне, который примерно соответствовал действующему официальному курсу. Особой динамики в первой половине торгов не наблюдалось, и справочный курс почти не сдвинулся.
После полудня наметилось легкое движение вверх, в результате чего официальный курс прибавил к справочному около 2.5 копеек.
Общий рост курса за сессию составил 2.55 копейки.
Несмотря на выходной в США, с полей доносятся вести о весьма деловом характере сессии с оборотами, лишь немного уступающими полноценному рабочему дню.
Индекс доллара DXY в 15-00 102.55 (на прошлой сессии 102.57)
По праздникам доллар отдыхает.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 7329
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6310 раз.
- Подякували: 20843 раз.
-
- Профіль
-
124
71
33
2
Додано: Пон 15 січ, 2024 16:40
unicdima написав: equinox написав:
Долар (та держборг США) тримаються не на "хлипком считается", а на найбільшій світовій економіці, найпотужнішим збройним силам, чесній поведінці США (дотримуються своїх зобов'язань).
Якщо США почнуть кидати своїх партнерів як рашка, або втратять економіку тоді тілки "счітаєтся" перерахують і буде інше "счітається".
Якраз навпаки, саме Росія більш послідовна в підтримці своїх партнерів, а США запросто кидають своїх напризволяще.
ну не можна ж так пропагувати Рашу. кого вони послідовно підтримують? Вірменію, курдів?
Раша як та людина, яка вже всіх продала, й не знає до якого стовпа сили притулитися. досі вважаючи, що вони на щось можуть впливати. все, що вони можуть - це лише руйнувати, тому такі партнери нікому не потрібні. за винятком тих, хто планує використати Рашу як банальну "торпеду"
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5077
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 542 раз.
- Подякували: 1288 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Пон 15 січ, 2024 17:23
flyman написав: flysoulfly написав: asti написав:
И это Китай, который готовится много лет ко вторжению на Тайвань. И при этом продолжает держать свои деньги в Америке!
Китаю воевать кишкá тонкá. Он не к вторжению готовится, а, чисто демонстративно (т.к. по AirForce+Navy реально на порядок уступает штатовским) "играя мускулами", готовит к демократическому приходу к власти на Тайване их партии"КакаяРазница"
уже ж вибори і "демикоратичним шляхом - всьо"
тю, ну next time, next life...
тысячелетними империями время ощущается по-другому
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4070
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1448 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 січ, 2024 18:02
_hunter написав: flysoulfly написав: bems654556 написав:
хоча євро в них теж закінчуються , багато 500є та старих 200
.
вони не є ліквідними в Україні?
именно в Украине -- может и являются. В Европах на 500ки часто очень удивленно смотрят и говорят "нет сдачи"...
Относительно недавно, эксперты по Европе писали на этом форуме про EURO:
- банкноты 200 EURO - проблем нет, принимают всюду (магазин, рынок, банк и т.д.)
- банкноты 500 EURO - принимают только в дорогих бутиках, дорогих отелях, банках.
При любом раскладе - все банкноты EURO в Еврозоне "можно пристроить" при желании.
Ну, или почти все...
-
Victor8
-
-
- Повідомлень: 764
- З нами з: 27.11.14
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 січ, 2024 18:10
Там и 100 евро налом не очень хотят
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9460
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 888 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 січ, 2024 18:26
flysoulfly написав: bems654556 написав:
хоча євро в них теж закінчуються , багато 500є та старих 200
.
вони не є ліквідними в Україні?
та ліквідні і банки норм приймають , просто часто 200/500, що попадались , трохи надірвані у кінців через те, що довго в обороті були і через розмір , тому обмінки не дуже ставляться до такого) все ж таки папірець більше 20к грн коштує і повинен бути у більш менш норм стані
-
bems654556
-
-
- Повідомлень: 167
- З нами з: 25.02.23
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33511
|36698551
|
|
|7978
|23131266
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|
|1869
|13160169
|
Чет 21 гру, 2023 14:34
sens
|