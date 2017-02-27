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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 15 січ, 2024 16:35
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...................15.01.2024..........16.01.2024
дата розрахунку..................12.01.2024...........15.01.2024
Євро.....................................41,3879................41,4763
Долар США..........................37,8386................37,8641...+0.07%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
15.01.2024.......................37,8396
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0954 (на прошлой сессии 1.0938) +0.15%
Открылись на уровне, который примерно соответствовал действующему официальному курсу. Особой динамики в первой половине торгов не наблюдалось, и справочный курс почти не сдвинулся.
После полудня наметилось легкое движение вверх, в результате чего официальный курс прибавил к справочному около 2.5 копеек.
Общий рост курса за сессию составил 2.55 копейки.
Несмотря на выходной в США, с полей доносятся вести о весьма деловом характере сессии с оборотами, лишь немного уступающими полноценному рабочему дню.
Индекс доллара DXY в 15-00 102.55 (на прошлой сессии 102.57)
По праздникам доллар отдыхает.
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Додано: Пон 15 січ, 2024 16:40
unicdima написав: equinox написав:
Долар (та держборг США) тримаються не на "хлипком считается", а на найбільшій світовій економіці, найпотужнішим збройним силам, чесній поведінці США (дотримуються своїх зобов'язань).
Якщо США почнуть кидати своїх партнерів як рашка, або втратять економіку тоді тілки "счітаєтся" перерахують і буде інше "счітається".
Якраз навпаки, саме Росія більш послідовна в підтримці своїх партнерів, а США запросто кидають своїх напризволяще.
ну не можна ж так пропагувати Рашу. кого вони послідовно підтримують? Вірменію, курдів?
Раша як та людина, яка вже всіх продала, й не знає до якого стовпа сили притулитися. досі вважаючи, що вони на щось можуть впливати. все, що вони можуть - це лише руйнувати, тому такі партнери нікому не потрібні. за винятком тих, хто планує використати Рашу як банальну "торпеду"
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Додано: Пон 15 січ, 2024 17:23
flyman написав: flysoulfly написав: asti написав:
И это Китай, который готовится много лет ко вторжению на Тайвань. И при этом продолжает держать свои деньги в Америке!
Китаю воевать кишкá тонкá. Он не к вторжению готовится, а, чисто демонстративно (т.к. по AirForce+Navy реально на порядок уступает штатовским) "играя мускулами", готовит к демократическому приходу к власти на Тайване их партии"КакаяРазница"
уже ж вибори і "демикоратичним шляхом - всьо"
тю, ну next time, next life...
тысячелетними империями время ощущается по-другому
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Додано: Пон 15 січ, 2024 18:02
_hunter написав: flysoulfly написав: bems654556 написав:
хоча євро в них теж закінчуються , багато 500є та старих 200
.
вони не є ліквідними в Україні?
именно в Украине -- может и являются. В Европах на 500ки часто очень удивленно смотрят и говорят "нет сдачи"...
Относительно недавно, эксперты по Европе писали на этом форуме про EURO:
- банкноты 200 EURO - проблем нет, принимают всюду (магазин, рынок, банк и т.д.)
- банкноты 500 EURO - принимают только в дорогих бутиках, дорогих отелях, банках.
При любом раскладе - все банкноты EURO в Еврозоне "можно пристроить" при желании.
Ну, или почти все...
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Додано: Пон 15 січ, 2024 18:10
Там и 100 евро налом не очень хотят
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Додано: Пон 15 січ, 2024 18:26
flysoulfly написав: bems654556 написав:
хоча євро в них теж закінчуються , багато 500є та старих 200
.
вони не є ліквідними в Україні?
та ліквідні і банки норм приймають , просто часто 200/500, що попадались , трохи надірвані у кінців через те, що довго в обороті були і через розмір , тому обмінки не дуже ставляться до такого) все ж таки папірець більше 20к грн коштує і повинен бути у більш менш норм стані
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Додано: Пон 15 січ, 2024 18:48
asti написав:
Нам в январе-феврале 22-го года разные эксперты (начиная Арестовичем и заканчивая Зеленским) тоже говорили что России с нами воевать кишка' тонка', что она стянув к нашим границам 200-тысячную армию просто блефует и играет мускулами и призывали не переживать и готовиться
к шашлыкам на майские... Результат известен))
"Никогда ничего не замышляйте против России, ибо на любую вашу хитрость она ответит своей непредсказуемой глупостью" - вроде как Бисмарк. Поэтому была просто недооценка этой самой глупости. Хотя мне кажется, что тут специфика не России, как таковой, сколько авторитарного строя в котором глупость одного человека не имеет предохранителей. Про ВОВ в школе учили, что аналогично так РККА недооценила Гитлера. Решили, что раз тёплой одеждой немцы не запасаются, значит пока нападать не будут.
Поэтому возможно, конечно, всё, но учитывая более коллективный орган управления в Китае зарекомендовавший себя последние десятилетия, как более-менее разумный, я бы вероятность финансового краха американского доллара оценил куда более высоко, чем военного нападения Китая на кого-либо.
Кстати, если уж так важно смотреть кто там где проводит учения, то и НАТО в Польше в прошлом году проводило. Это внушает уверенность, что скоро эти обученные реально на кого-то нападут?
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moveton
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Додано: Пон 15 січ, 2024 20:06
moveton написав:
коллективный орган управления в Китае
пан Сі повністю підімняв під себе. Китай кардинально змінився за 10 років в плані ідеології і настроїв, там однозначно готуються до великої війни, але не зараз, а років через 7-10. Вони буквально 1,5 роки тому оголосили план "зруйнувати застарілу армію і побудувати нову" і тих же викладачів/аспірантів ганяють по 3 місяці на полігон вчитися літати на дронах і копати окопи. І зараз величезні державні програми і гранти на розвиток бойового штучного інтелекту: щоб FPV дрон міг сам обрати ціль і підірвати, без пілота...
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Додано: Пон 15 січ, 2024 20:30
Дюрі-бачі написав: moveton написав:
коллективный орган управления в Китае
пан Сі повністю підімняв під себе. Китай кардинально змінився за 10 років в плані ідеології і настроїв, там однозначно готуються до великої війни, але не зараз, а років через 7-10. Вони буквально 1,5 роки тому оголосили план "зруйнувати застарілу армію і побудувати нову" і тих же викладачів/аспірантів ганяють по 3 місяці на полігон вчитися літати на дронах і копати окопи. І зараз величезні державні програми і гранти на розвиток бойового штучного інтелекту: щоб FPV дрон міг сам обрати ціль і підірвати, без пілота...
Ну так студенти вчаться чомусь непотрібному, якщо війна через 7-10 років, то ШІ, напевно, цілком справиться покраще. От окопи це то що видно тільки людям залишається.
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