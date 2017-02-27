Додано: Вів 16 січ, 2024 13:00

НБУ знову всіх переграв і переламав ринок активними заливками.

Міжбанк пірнув ніжче 38.

Готівка почала активно рухатись вниз з річних максимумів.

Не зрозуміла ситуація з виплатами нашим захисникам, гроші затримують, не розумію чому, але всі трохи хвилюються.

За перших два тижні злито 1.5 ярда валюти, враховуючи серйозні витрати бюджета це відносно не багато, тим паче вангую на цьому тижні інтервенції будуть активно знижуватись, готівка вже не потребує заливок, б попит вгамувався, економічна активність завмирає, бо всі налякані останніми законодавчими нововведеннями, попит від бізнесу на валюту буде мінімальний.

Тому інтервенції НБУ на цьому тижні будуть максимум 400 лямів, а не то що ми бачили на початку року.

Єдине що мене турбує, то допомога від союзників, а вірніше відсутність допомоги, я би на місці НБУ вже задумався про план Б, коли валюти буде обмаль для заливок, але заступник голови НБУ сказав, що девальвація не варіант, він напевне забув події 2014-2015-го року, якщо дуже дового тягнути з закручуванням гаєк, то буде не девальвація, а дефолтний обвал в декілька разів, ну як казав мій батя, напевне їм з погреба відніше(((