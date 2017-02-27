Ще рано, поки висока ймовірність, що в цьому році допомога ще буде. Час для запуску плану Б десь в квітні настане.
А це вже після війни і в ньому наступна влада звинуватить "папередніків"
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 січ, 2024 13:07
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Ще рано, поки висока ймовірність, що в цьому році допомога ще буде. Час для запуску плану Б десь в квітні настане.
А це вже після війни і в ньому наступна влада звинуватить "папередніків"
Додано: Вів 16 січ, 2024 13:09
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