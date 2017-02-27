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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11117111181111911120
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 13:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:дине що мене турбує, то допомога від союзників, а вірніше відсутність допомоги, я би на місці НБУ вже задумався про план Б,

Ще рано, поки висока ймовірність, що в цьому році допомога ще буде. Час для запуску плану Б десь в квітні настане.

  somilitark написав:якщо дуже дового тягнути з закручуванням гаєк, то буде не девальвація, а дефолтний обвал в декілька разів

А це вже після війни і в ньому наступна влада звинуватить "папередніків"
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 13:09

  sailed написав:Доброго ранку. Готівка сьогодні всюди майже однакова. На ринку штиль.
Одеса $: 38,65 / 38,77
Київ $: 38,65 / 38,75
Львів $: 38,65 / 38,75

цікавить на сьогодні Харків , Дніпро , Запоріжжя та заради гумору Кропивницький
sens
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