Ще рано, поки висока ймовірність, що в цьому році допомога ще буде. Час для запуску плану Б десь в квітні настане.
А це вже після війни і в ньому наступна влада звинуватить "папередніків"
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 січ, 2024 13:07
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Ще рано, поки висока ймовірність, що в цьому році допомога ще буде. Час для запуску плану Б десь в квітні настане.
А це вже після війни і в ньому наступна влада звинуватить "папередніків"
Додано: Вів 16 січ, 2024 13:09
Додано: Вів 16 січ, 2024 14:26
Середньорічна зважена 2024
Вітаюсь совсіма!
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0086
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0064
Повні оберти МБ за тиждень - 914,9258
Середні оберти за тиждень - 182,9852
Середні оберти за рік - 206,8578
СередньоТижневеЗважене - 38,1353
Робочий тиждень повний. СередньоРічна зважена в кінці тижня припала вдруге поспіль. Середні оберти за тиждень впали.
СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0098
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0153
Повні оберти МБ за тиждень - 1153,6527
Середні оберти за тиждень - 230,7305
Середні оберти за рік - 230,7305
СередньоТижневеЗважене - 38,0632
Робочий тиждень повний. СередньоРічна зважена в кінці тижня припала.
Третій тиждень, хоч і копійчано, та курс НБУ на початку тижня підростає. Якщо припустити що на закінчення тижня настане чергове падіння, то на сьогодні краще ночувати в гривні.
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 16 січ, 2024 14:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 16 січ, 2024 14:27
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Значит есть инсайдерская инфа, что помощь будет ))
Помните депозит "доллар - гривна - доллар" ))) Который на 6 месяцев. Так вот, тогда уже было понимание про курс... Причем на 6 месяцев вперед) Так и тут
Додано: Вів 16 січ, 2024 15:06
Re: Валютний ринок в контексті ДС
А хіба не "Гривня - долар - гривня"
Додано: Вів 16 січ, 2024 15:13
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Вів 16 січ, 2024 15:18
Re: Валютний ринок в контексті ДС
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