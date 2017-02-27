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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11117111181111911120>
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 13:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:дине що мене турбує, то допомога від союзників, а вірніше відсутність допомоги, я би на місці НБУ вже задумався про план Б,

Ще рано, поки висока ймовірність, що в цьому році допомога ще буде. Час для запуску плану Б десь в квітні настане.

  somilitark написав:якщо дуже дового тягнути з закручуванням гаєк, то буде не девальвація, а дефолтний обвал в декілька разів

А це вже після війни і в ньому наступна влада звинуватить "папередніків"
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 13:09

  sailed написав:Доброго ранку. Готівка сьогодні всюди майже однакова. На ринку штиль.
Одеса $: 38,65 / 38,77
Київ $: 38,65 / 38,75
Львів $: 38,65 / 38,75

цікавить на сьогодні Харків , Дніпро , Запоріжжя та заради гумору Кропивницький
sens
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 14:26

Середньорічна зважена 2024


Вітаюсь совсіма!


Зображення
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0086
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0064
Повні оберти МБ за тиждень - 914,9258
Середні оберти за тиждень - 182,9852
Середні оберти за рік - 206,8578
СередньоТижневеЗважене - 38,1353


Робочий тиждень повний. СередньоРічна зважена в кінці тижня припала вдруге поспіль. Середні оберти за тиждень впали.


Зображення
СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0098
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0153
Повні оберти МБ за тиждень - 1153,6527
Середні оберти за тиждень - 230,7305
Середні оберти за рік - 230,7305
СередньоТижневеЗважене - 38,0632


Робочий тиждень повний. СередньоРічна зважена в кінці тижня припала.


Зображення

Третій тиждень, хоч і копійчано, та курс НБУ на початку тижня підростає. Якщо припустити що на закінчення тижня настане чергове падіння, то на сьогодні краще ночувати в гривні.

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 16 січ, 2024 14:29, всього редагувалось 1 раз.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 14:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:я би на місці НБУ вже задумався про план Б, коли валюти буде обмаль для заливок, але заступник голови НБУ сказав, що девальвація не варіант, він напевне забув події 2014-2015-го року, якщо дуже дового тягнути з закручуванням гаєк, то буде не девальвація, а дефолтний обвал в декілька разів, ну як казав мій батя, напевне їм з погреба відніше(((


Значит есть инсайдерская инфа, что помощь будет ))

Помните депозит "доллар - гривна - доллар" ))) Который на 6 месяцев. Так вот, тогда уже было понимание про курс... Причем на 6 месяцев вперед) Так и тут
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 15:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Andrey2512 написав:Помните депозит "доллар - гривна - доллар" ))) Который на 6 месяцев. Так вот, тогда уже было понимание про курс... Причем на 6 месяцев вперед) Так и тут

А хіба не "Гривня - долар - гривня"
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 15:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zochan написав:"Гривня - долар - гривня"
обгрунтуйте
sens
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 15:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

sens написав:
  Zochan написав:"Гривня - долар - гривня"
обгрунтуйте
За гривню можна було відкрити доларовий депозит на 6 місяців, після закінчення повертали гривнею по курсу НБУ.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 15:30

  Andrey2512 написав:
  somilitark написав:я би на місці НБУ вже задумався про план Б, коли валюти буде обмаль для заливок, але заступник голови НБУ сказав, що девальвація не варіант, він напевне забув події 2014-2015-го року, якщо дуже дового тягнути з закручуванням гаєк, то буде не девальвація, а дефолтний обвал в декілька разів, ну як казав мій батя, напевне їм з погреба відніше(((


Значит есть инсайдерская инфа, что помощь будет ))

Помните депозит "доллар - гривна - доллар" ))) Который на 6 месяцев. Так вот, тогда уже было понимание про курс... Причем на 6 месяцев вперед) Так и тут

Зільють всі резерви і рвануть як свого часу баба 200 на ландони, на півроку резервів вистачить, а далі їх не цікавить, такий варік більше реальний((((
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 16:06

  sens написав:
  sailed написав:Доброго ранку. Готівка сьогодні всюди майже однакова. На ринку штиль.
Одеса $: 38,65 / 38,77
Київ $: 38,65 / 38,75
Львів $: 38,65 / 38,75

цікавить на сьогодні Харків , Дніпро , Запоріжжя та заради гумору Кропивницький

чем Кропивницкий не угодил.Там что не люди живут.Смешно...что смешного.Если бы не люди в таких городах как Кропивницкий то и Киевов не было с Одессами.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 16:11

  Zochan написав:
sens написав:
  Zochan написав:"Гривня - долар - гривня"
обгрунтуйте
За гривню можна було відкрити доларовий депозит на 6 місяців, після закінчення повертали гривнею по курсу НБУ.

При стабільному курсу,цей вклад започаткували,перша виплата також була по стабільному курсу. Аргумент але не факт
sens
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