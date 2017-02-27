СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0086 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0064 Повні оберти МБ за тиждень - 914,9258 Середні оберти за тиждень - 182,9852 Середні оберти за рік - 206,8578 СередньоТижневеЗважене - 38,1353
Робочий тиждень повний. СередньоРічна зважена в кінці тижня припала вдруге поспіль. Середні оберти за тиждень впали.
СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0098 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0153 Повні оберти МБ за тиждень - 1153,6527 Середні оберти за тиждень - 230,7305 Середні оберти за рік - 230,7305 СередньоТижневеЗважене - 38,0632
Робочий тиждень повний. СередньоРічна зважена в кінці тижня припала.
Третій тиждень, хоч і копійчано, та курс НБУ на початку тижня підростає. Якщо припустити що на закінчення тижня настане чергове падіння, то на сьогодні краще ночувати в гривні.
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 16 січ, 2024 14:29, всього редагувалось 1 раз.
somilitark написав:я би на місці НБУ вже задумався про план Б, коли валюти буде обмаль для заливок, але заступник голови НБУ сказав, що девальвація не варіант, він напевне забув події 2014-2015-го року, якщо дуже дового тягнути з закручуванням гаєк, то буде не девальвація, а дефолтний обвал в декілька разів, ну як казав мій батя, напевне їм з погреба відніше(((
Значит есть инсайдерская инфа, что помощь будет ))
Помните депозит "доллар - гривна - доллар" ))) Который на 6 месяцев. Так вот, тогда уже было понимание про курс... Причем на 6 месяцев вперед) Так и тут
somilitark написав:я би на місці НБУ вже задумався про план Б, коли валюти буде обмаль для заливок, але заступник голови НБУ сказав, що девальвація не варіант, він напевне забув події 2014-2015-го року, якщо дуже дового тягнути з закручуванням гаєк, то буде не девальвація, а дефолтний обвал в декілька разів, ну як казав мій батя, напевне їм з погреба відніше(((
Значит есть инсайдерская инфа, что помощь будет ))
Помните депозит "доллар - гривна - доллар" ))) Который на 6 месяцев. Так вот, тогда уже было понимание про курс... Причем на 6 месяцев вперед) Так и тут
Зільють всі резерви і рвануть як свого часу баба 200 на ландони, на півроку резервів вистачить, а далі їх не цікавить, такий варік більше реальний((((