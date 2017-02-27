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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11117111181111911120
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 16:13

  konstantin kirovograd написав:
  sens написав:
  sailed написав:Доброго ранку. Готівка сьогодні всюди майже однакова. На ринку штиль.
Одеса $: 38,65 / 38,77
Київ $: 38,65 / 38,75
Львів $: 38,65 / 38,75

цікавить на сьогодні Харків , Дніпро , Запоріжжя та заради гумору Кропивницький

чем Кропивницкий не угодил.Там что не люди живут.Смешно...что смешного.Если бы не люди в таких городах как Кропивницкий то и Киевов не было с Одессами.
ви не з Кропа де є знайомий валютник який купляє на 0,20 грн дорожче ніж у всіх
sens
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 16:22

Камінь вниз
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 16:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Investor_K написав:Камінь вниз
Готівка лише -10 коп. Онлайн фактично без змін.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 16:39

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................16.01.2024..........17.01.2024
дата розрахунку.................15.01.2024...........16.01.2024
Євро....................................41,4763................41,2848
Долар США.........................37,8641................37,9247...+0.16%

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
16.01.2024.....................37,9236

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0886 (на прошлой сессии 1.0954) -0.62%

Открылись сегодня умеренно высоко.
Особой динамики регулятор сегодня, судя по соотношению курсов и обрывкам информации, не допустил, но высокого открытия хватило, чтобы справочный курс оказался на 6 копеек выше действующего официального. Новый официальный от справочного почти не отличается.
Итоговый рост курса за сессию составил 6.06 копейки.
Гривна немного уступила растущему в мире доллару, но укрепилась относительно евро.

Индекс доллара DXY в 15-00 103.17 (на прошлой сессии 102.55)
Хорошо отдохнув, доллар с новыми силами полез в горы. Рост происходил в 2 этапа, сначала на азиатской сессии, а потом в начале европейской. После часа немного откатился и, похоже, обживает новый уровень.
Общая тенденция роста наблюдается уже около 3 недель. Это похоже на столь долгожданное начало нового цикла, которые длятся обычно 3 - 4 месяца, иногда затягиваясь дольше. Последний, изрядно затянувшийся, цикл и по максимуму, и по минимуму был немного выше предыдущего.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 16:49

  sens написав:
  sailed написав:Доброго ранку. Готівка сьогодні всюди майже однакова. На ринку штиль.
Одеса $: 38,65 / 38,77
Київ $: 38,65 / 38,75
Львів $: 38,65 / 38,75

цікавить на сьогодні Харків , Дніпро , Запоріжжя та заради гумору Кропивницький

Завершуємо день такими курсами:
Одеса $: 38,55 / 38,65
Кропивницький $: 38,57 / 38,70
Дніпро $: 38,50 / 38,70
Львів $: 38,57 / 38,67
Київ $: 38,55 / 38,65
sailed
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 16:51

  Zochan написав:
Investor_K написав:Камінь вниз
Готівка лише -10 коп. Онлайн фактично без змін.

Ждем когда камнепад начнется, засиделись они
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 16:54

  Proofy написав:
  Zochan написав:
Investor_K написав:Камінь вниз
Готівка лише -10 коп. Онлайн фактично без змін.
Ждем когда камнепад начнется, засиделись они
Трамп в Айове победил - ждите вулкан!!! 🔥🔥🔥
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 16:54

  somilitark написав:НБУ знову всіх переграв і переламав ринок активними заливками.
Міжбанк пірнув ніжче 38.
Готівка почала активно рухатись вниз з річних максимумів.
Не зрозуміла ситуація з виплатами нашим захисникам, гроші затримують, не розумію чому, але всі трохи хвилюються.
За перших два тижні злито 1.5 ярда валюти, враховуючи серйозні витрати бюджета це відносно не багато, тим паче вангую на цьому тижні інтервенції будуть активно знижуватись, готівка вже не потребує заливок, б попит вгамувався, економічна активність завмирає, бо всі налякані останніми законодавчими нововведеннями, попит від бізнесу на валюту буде мінімальний.
Тому інтервенції НБУ на цьому тижні будуть максимум 400 лямів, а не то що ми бачили на початку року.
Єдине що мене турбує, то допомога від союзників, а вірніше відсутність допомоги, я би на місці НБУ вже задумався про план Б, коли валюти буде обмаль для заливок, але заступник голови НБУ сказав, що девальвація не варіант, він напевне забув події 2014-2015-го року, якщо дуже дового тягнути з закручуванням гаєк, то буде не девальвація, а дефолтний обвал в декілька разів, ну як казав мій батя, напевне їм з погреба відніше(((
Наверное не выдают гривну защитникам, чтобы, на всякий случай, не было давления.
Про план Б давно были разговоры, что имеется у НБУ, надеюсь, что не только разговоры.
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 16:57

  asti написав:
  Proofy написав:
  Zochan написав:Готівка лише -10 коп. Онлайн фактично без змін.
Ждем когда камнепад начнется, засиделись они
Трамп в Айове победил - ждите вулкан!!! 🔥🔥🔥
Вулкан будет позже, заграница еще нам поможет.
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 17:00

  sailed написав:
  sens написав:
  sailed написав:Доброго ранку. Готівка сьогодні всюди майже однакова. На ринку штиль.
Одеса $: 38,65 / 38,77
Київ $: 38,65 / 38,75
Львів $: 38,65 / 38,75

цікавить на сьогодні Харків , Дніпро , Запоріжжя та заради гумору Кропивницький

Завершуємо день такими курсами:
Одеса $: 38,55 / 38,65
Кропивницький $: 38,57 / 38,70
Дніпро $: 38,50 / 38,70
Львів $: 38,57 / 38,67
Київ $: 38,55 / 38,65
Кропивницкий сдает позиции города финтуризма :)
Proofy
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