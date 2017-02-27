RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11118111191112011121
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 17:58

  Zochan написав:
Investor_K написав:Камінь вниз
Готівка лише -10 коп. Онлайн фактично без змін.

Классический боковик по валюте...
Ждем свежих новостей из Давоса :D
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 766
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 18:44

Облигации

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 16 січня 2024 року, до державного бюджету
залучено 8 507 265 364,35 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- UA4000229470 - до 20.11.2024 - 308 дн - 16.80% - 878 110 177,28 грн;
- UA4000229264 - до 15.10.2025 - 637 дн - 17.60% - 4 163 203 519,76 грн;
- UA4000229116 - до 24.02.2027 - 1134 дн - 18.60% - 1 579 313 918,49 грн;
- UA4000230023(П) - до 13.03.2025 - 421 дн - 3.25% - 45 487 127,56 евро.

Сегодня были предложены все те же 3 гривневых выпуска, к которым все давно привыкли. К ним добавилось первичное размещение облигаций в евро сроком чуть больше года.
Размещение прошло без особого рвения с обеих сторон. Было несколько уменьшено предложение самой длинной гривны, по евро предложение тоже не было слишком щедрым.
Покупатели тоже скромничали. К лимиту вплотную приблизился только спрос на среднесрочные бумаги. "Резервных" продали около половины предложения. Меньше всего интереса вызвали самые короткие - только четверть от предложения.
Доходность осталась на прежнем уровне. Пара совсем мелких заявок с большей доходностью была отклонена, мелочью рынок не продавливают.
По евро было реализовано чуть меньше половины предложения.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7331
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6311 раз.
Подякували: 20851 раз.
 
Профіль
124
71
33
2
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 20:09

  Victor8 написав:Ждем свежих новостей из Давоса
новостей мы и сами...
Нам бы денег
flysoulfly
 
Повідомлень: 4075
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1454 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 20:15

  flysoulfly написав:
  Victor8 написав:Ждем свежих новостей из Давоса
новостей мы и сами...
Нам бы денег

Золотые слова!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9461
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 888 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11118111191112011121
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3350, 3351, 3352
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33512 36701757
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 січ, 2024 10:43
Примат
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23133968
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1869 13162427
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 гру, 2023 14:34
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10997)
16.01.2024 18:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.