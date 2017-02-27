Додано: Вів 16 січ, 2024 18:44

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 16 січня 2024 року, до державного бюджету

залучено 8 507 265 364,35 грн (за курсом НБУ).

Из них:

- UA4000229470 - до 20.11.2024 - 308 дн - 16.80% - 878 110 177,28 грн;

- UA4000229264 - до 15.10.2025 - 637 дн - 17.60% - 4 163 203 519,76 грн;

- UA4000229116 - до 24.02.2027 - 1134 дн - 18.60% - 1 579 313 918,49 грн;

- UA4000230023(П) - до 13.03.2025 - 421 дн - 3.25% - 45 487 127,56 евро.



Сегодня были предложены все те же 3 гривневых выпуска, к которым все давно привыкли. К ним добавилось первичное размещение облигаций в евро сроком чуть больше года.

Размещение прошло без особого рвения с обеих сторон. Было несколько уменьшено предложение самой длинной гривны, по евро предложение тоже не было слишком щедрым.

Покупатели тоже скромничали. К лимиту вплотную приблизился только спрос на среднесрочные бумаги. "Резервных" продали около половины предложения. Меньше всего интереса вызвали самые короткие - только четверть от предложения.

Доходность осталась на прежнем уровне. Пара совсем мелких заявок с большей доходностью была отклонена, мелочью рынок не продавливают.

По евро было реализовано чуть меньше половины предложения.