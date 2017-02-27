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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11119111201112111122>
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 17:58

  Zochan написав:
Investor_K написав:Камінь вниз
Готівка лише -10 коп. Онлайн фактично без змін.

Классический боковик по валюте...
Ждем свежих новостей из Давоса :D
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 18:44

Облигации

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 16 січня 2024 року, до державного бюджету
залучено 8 507 265 364,35 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- UA4000229470 - до 20.11.2024 - 308 дн - 16.80% - 878 110 177,28 грн;
- UA4000229264 - до 15.10.2025 - 637 дн - 17.60% - 4 163 203 519,76 грн;
- UA4000229116 - до 24.02.2027 - 1134 дн - 18.60% - 1 579 313 918,49 грн;
- UA4000230023(П) - до 13.03.2025 - 421 дн - 3.25% - 45 487 127,56 евро.

Сегодня были предложены все те же 3 гривневых выпуска, к которым все давно привыкли. К ним добавилось первичное размещение облигаций в евро сроком чуть больше года.
Размещение прошло без особого рвения с обеих сторон. Было несколько уменьшено предложение самой длинной гривны, по евро предложение тоже не было слишком щедрым.
Покупатели тоже скромничали. К лимиту вплотную приблизился только спрос на среднесрочные бумаги. "Резервных" продали около половины предложения. Меньше всего интереса вызвали самые короткие - только четверть от предложения.
Доходность осталась на прежнем уровне. Пара совсем мелких заявок с большей доходностью была отклонена, мелочью рынок не продавливают.
По евро было реализовано чуть меньше половины предложения.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 20:09

  Victor8 написав:Ждем свежих новостей из Давоса
новостей мы и сами...
Нам бы денег
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 20:15

  flysoulfly написав:
  Victor8 написав:Ждем свежих новостей из Давоса
новостей мы и сами...
Нам бы денег

Золотые слова!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 20:42

  Investor_K написав:
  flysoulfly написав:
  Victor8 написав:Ждем свежих новостей из Давоса
новостей мы и сами...
Нам бы денег

Золотые слова!

лучше золотые слитки.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 22:21

Как-то так неожиданно быстро обвалился этот доллар...
А у меня как назло с 18 числа начинаются забОры конверт-депо.
Ума не приложу что дальше с этим подешевевшим баксом делать?
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 22:22

  vitaliiangel написав:
  Victor8 написав:Ждем свежих новостей из Давоса

лучше золотые слитки.

как по мне himars* лучше :oops:
* HIMARS (англ. High Mobility Artillery Rocket System; рус. Высокомобильный артиллерийский ракетный комплекс — произн. Ха́ймарс)
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 22:31

  asti написав:Как-то так неожиданно быстро обвалился этот доллар...
А у меня как назло с 18 числа начинаются забОры конверт-депо.
Ума не приложу что дальше с этим подешевевшим баксом делать?

Те що і раніше
sens
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 22:38

  asti написав:Как-то так неожиданно быстро обвалился этот доллар...
А у меня как назло с 18 числа начинаются забОры конверт-депо.
Ума не приложу что дальше с этим подешевевшим баксом делать?
Пора починати волонтерити … Знайти знайомого який там і адресно його взводу/ роті, Насправді можна навіть устілки з підігрівом і повер Bankами відправити буде дуже корисно щоб у людей ноги не мерзли
У всіх майже релігіях починаючи від Володимира Великого (ясне сонечко ) Ярослава Мудрого і закінчуючи свідками -Прийнято десятину віддавати. Також ви можете десятину віддати адресно.
Випереджаючи питання свою десятину я вже віддав , а от уже розмір десятини , це вже в кожного свій
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 23:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

https://youtu.be/v7eElswj2Lo?si=C4-3s-8dlf6Vt6ez
Цікаво розповів про те, як доводиться відмивати гроші в Європі.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 16 січ, 2024 23:36, всього редагувалось 3 разів.
Дюрі-бачі
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