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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 січ, 2024 23:33
asti написав: Proofy написав:
Ждем когда камнепад начнется, засиделись они
Трамп в Айове победил - ждите вулкан!!! 🔥🔥🔥
Он победил не в Айове, а на республиканских праймериз в Айове.
Ничего удивительного.
По мнению некоторых тамошних обозревателей - партийные функционеры респов просто боятся выступать против него, опасаясь репрессий после его победы на нац.выборах (в которой они полностью уверены).
[голос из Америки]
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