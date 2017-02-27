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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11119111201112111122
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 23:33

  asti написав:
  Proofy написав:Ждем когда камнепад начнется, засиделись они
Трамп в Айове победил - ждите вулкан!!! 🔥🔥🔥

Он победил не в Айове, а на республиканских праймериз в Айове.

Ничего удивительного.
По мнению некоторых тамошних обозревателей - партийные функционеры респов просто боятся выступать против него, опасаясь репрессий после его победы на нац.выборах (в которой они полностью уверены).

[голос из Америки]
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