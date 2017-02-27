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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 січ, 2024 23:33
asti написав: Proofy написав:
Ждем когда камнепад начнется, засиделись они
Трамп в Айове победил - ждите вулкан!!! 🔥🔥🔥
Он победил не в Айове, а на республиканских праймериз в Айове.
Ничего удивительного.
По мнению некоторых тамошних обозревателей - партийные функционеры респов просто боятся выступать против него, опасаясь репрессий после его победы на нац.выборах (в которой они полностью уверены).
[голос из Америки]
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Додано: Сер 17 січ, 2024 00:26
sailed написав: sens написав: sailed написав:
Доброго ранку. Готівка сьогодні всюди майже однакова. На ринку штиль.
Одеса $: 38,65 / 38,77
Київ $: 38,65 / 38,75
Львів $: 38,65 / 38,75
цікавить на сьогодні Харків , Дніпро , Запоріжжя та заради гумору Кропивницький
Завершуємо день такими курсами:
Одеса $: 38,55 / 38,65
Кропивницький $: 38,57 / 38,70
Дніпро $: 38,50 / 38,70
Львів $: 38,57 / 38,67
Київ $: 38,55 / 38,65
Кам'янське 38,40 / 38,55
Київ 38,45 / 38,53
Одеса 38,45 / 38,59
Львів 38,45 / 38,60
Дніпро 38,57 / 38,65
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sergey_sryvkin
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Додано: Сер 17 січ, 2024 01:36
asti написав:
Ума не приложу что дальше с этим подешевевшим баксом делать?
Февральский загон возможен. Вообще, в неопределенности по лярду в неделю постоянно лить не будут на межбанке
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Proofy
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Додано: Сер 17 січ, 2024 07:26
Proofy написав: asti написав:
Ума не приложу что дальше с этим подешевевшим баксом делать?
Февральский загон возможен. Вообще, в неопределенности по лярду в неделю постоянно лить не будут на межбанке
курс був стабільний ,ціни ні. В діях НБУ немає чітких імпульсів куди вони направляють курс-тиждень тому стало ясно що знову будуть опускати до низу. Як вже була ідея не моя - є готівка в банках,клієнт не треба,обмінка сама замовить і купить. Продати теж зможе саме обмінка для великих об'ємів.
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sens
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Додано: Сер 17 січ, 2024 09:02
asti написав:
Как-то так неожиданно быстро обвалился этот доллар...
А у меня как назло с 18 числа начинаются забОры конверт-депо.
Ума не приложу что дальше с этим подешевевшим баксом делать?
Ваши любимые ОВДП до первого шухера с курсом и так по кругу
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SAndriy1
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Додано: Сер 17 січ, 2024 09:02
sens написав: Proofy написав: asti написав:
Ума не приложу что дальше с этим подешевевшим баксом делать?
Февральский загон возможен. Вообще, в неопределенности по лярду в неделю постоянно лить не будут на межбанке
курс був стабільний ,ціни ні. В діях НБУ немає чітких імпульсів куди вони направляють курс-тиждень тому стало ясно що знову будуть опускати до низу. Як вже була ідея не моя - є готівка в банках,клієнт не треба,обмінка сама замовить і купить. Продати теж зможе саме обмінка для великих об'ємів.
Кому продати?! Тиша у обмінках - всі вже скупились!
А з 20 січня фермера почнуть здавати на посівну.
"Слівайтєсь глупцы!"
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asti
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Додано: Сер 17 січ, 2024 09:06
SAndriy1 написав: asti написав:
Ума не приложу что дальше с этим подешевевшим баксом делать?
Ваши любимые ОВДП до первого шухера с курсом
и так по кругу
...уже 10 лет.
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asti
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Додано: Сер 17 січ, 2024 09:42
asti написав:
Как-то так неожиданно быстро обвалился этот доллар...
А у меня как назло с 18 числа начинаются забОры конверт-депо.Ума не приложу что дальше с этим подешевевшим баксом делать?
Біда, біда...
Біда - чорна
Є один-єдиний надійний варіант позбутись цієї "вічної проблеми": - конвертувати і все задонатити на ЗСУ!
Так не прогадаєте і не помилитесь 100500%!👍
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Додано: Сер 17 січ, 2024 10:14
Успіх написав: asti написав:
Как-то так неожиданно быстро обвалился этот доллар...
А у меня как назло с 18 числа начинаются забОры конверт-депо.Ума не приложу что дальше с этим подешевевшим баксом делать?
Біда, біда...
Біда - чорна
Є один-єдиний надійний варіант позбутись цієї "вічної проблеми": - конвертувати і все задонатити на ЗСУ!
Так не прогадаєте і не помилитесь 100500%!👍
а детей ты будешь кормить, ермак, ахметов?
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