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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 січ, 2024 10:15
Успіх написав:
не помилитесь
у фонд Притули?
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Додано: Сер 17 січ, 2024 10:23
Бетон написав: Успіх написав: asti написав:
Как-то так неожиданно быстро обвалился этот доллар...
А у меня как назло с 18 числа начинаются забОры конверт-депо.Ума не приложу что дальше с этим подешевевшим баксом делать?
Біда, біда...
Біда - чорна
Є один-єдиний надійний варіант позбутись цієї "вічної проблеми": - конвертувати і все задонатити на ЗСУ!
Так не прогадаєте і не помилитесь 100500%!👍
а детей ты будешь кормить, ермак, ахметов?
Ну ми ж тут балакаємо про "зайві" кошти, чи не так?
Бо, якщо нема "зайвих" коштів, і взагалі, нема чим годувати дітей - то ласкаво просимо до лав ЗСУ!
І краще - ближче нуля!
То грошей буде і дітей нагодувати, і ще й жінці шубу купувати щомісяця, чи окуляри пА350€!
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Додано: Сер 17 січ, 2024 10:26
Успіх написав: asti написав:
Как-то так неожиданно быстро обвалился этот доллар...
А у меня как назло с 18 числа начинаются забОры конверт-депо.Ума не приложу что дальше с этим подешевевшим баксом делать?
Біда, біда...
Біда - чорна
Є один-єдиний надійний варіант позбутись цієї "вічної проблеми": - конвертувати і все задонатити на ЗСУ!
Так не прогадаєте і не помилитесь 100500%!👍
Та вже ж донатив:
на дрони на джипи, на протези, ще на щось))
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