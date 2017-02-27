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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11120111211112211123
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 10:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:не помилитесь


у фонд Притули?
daap
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 10:23

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Бетон написав:
  Успіх написав:
  asti написав:Как-то так неожиданно быстро обвалился этот доллар...
А у меня как назло с 18 числа начинаются забОры конверт-депо.
Ума не приложу что дальше с этим подешевевшим баксом делать?

Біда, біда...
Біда - чорна :mrgreen:

Є один-єдиний надійний варіант позбутись цієї "вічної проблеми": - конвертувати і все задонатити на ЗСУ!
Так не прогадаєте і не помилитесь 100500%!👍 :D

а детей ты будешь кормить, ермак, ахметов?

Ну ми ж тут балакаємо про "зайві" кошти, чи не так?

Бо, якщо нема "зайвих" коштів, і взагалі, нема чим годувати дітей - то ласкаво просимо до лав ЗСУ! :D
І краще - ближче нуля!
То грошей буде і дітей нагодувати, і ще й жінці шубу купувати щомісяця, чи окуляри пА350€! :lol: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 10:26

  Успіх написав:
  asti написав:Как-то так неожиданно быстро обвалился этот доллар...
А у меня как назло с 18 числа начинаются забОры конверт-депо.
Ума не приложу что дальше с этим подешевевшим баксом делать?

Біда, біда...
Біда - чорна :mrgreen:

Є один-єдиний надійний варіант позбутись цієї "вічної проблеми": - конвертувати і все задонатити на ЗСУ!
Так не прогадаєте і не помилитесь 100500%!👍 :D
Та вже ж донатив:
на дрони на джипи, на протези, ще на щось))
asti
 
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