|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 січ, 2024 11:51
Олежан написав:
скільки прийшло?
З/п в мене завжди однакова 20 586
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5873
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 876 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Сер 17 січ, 2024 12:01
Успіх написав: Олежан написав:
скільки прийшло?
З/п в мене завжди однакова 20 586
а що надбавок ніяких немає???
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1082
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 січ, 2024 12:10
Успіх написав:
20 586
Командири бригади Сухопутних військ ЗСУ у 2023 році (з 1 лютого 2023 року) отримуватимуть 50 173 грн, а стрільці – 20 586 грн
20 587 грн, якщо не був включений до складу угруповань військ та не виконував бойові завдання . Мінімальний рівень для Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України становив не менше 20 100 грн.
Ось хто отримує трохи більше 1 к уо
50 587 грн, якщо виконував бойові завдання;
120 587 грн, якщо брав участь у бойових діях.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15430
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 850 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 17 січ, 2024 12:15
Олежан написав:
надбавок ніяких
Премія приходить завжди після 20го. І у всіх вона по-різному нараховується...
Якщо виїхав на вогневу, то нараховують за день ~ 3300грн!
Якщо не виїхав - 1000грн/день!
Тож -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5873
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 876 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Сер 17 січ, 2024 12:20
Успіх написав: Олежан написав:
надбавок ніяких
Премія приходить завжди після 20го. І у всіх вона по-різному нараховується...
Якщо виїхав на вогневу, то нараховують за день ~ 3300грн!
Якщо не виїхав - 1000грн/день!
Тож -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©
Читайте що зверху вже розтлумачено. Як показує зараз курс - виплати мають не основний важіль на перепони курсу
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15430
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 850 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 17 січ, 2024 12:23
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановила перелік критеріїв для віднесення професійних учасників ринку до важливих, що дозволить їм бронювати співробітників від призову на військову службу.
Згідно з документом, отримати право на бронювання своїх співробітників від мобілізації зможуть інвестиційні компанії, які здійснили власним коштом, або за рахунок клієнтів угоди купівлі-продажу ОВДП у 2023 році на суму від 100 мільйонів гривень та компанії з управління активами, чиї фонди інвестували в ОВДП 2023 року від 30 млн гривень.
Це якийсь лютий цирк...
І скільки рил так можуть відмазати?
А мій власний млн в ОВДП -- він ніяк не рахується?
Дайте демобілізацію -- ще млн чи два перетягну й інвестую (залежно від дат завершення депо...)
Є стійке відчуття, що аж така нахабна легалізація ухилянтів, (жалюгідними 100...30млн на х.з. скількох) -- здоров`я курсу не додасть.
Схоже, дарма в гривні частину лишав...
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 1716
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 17 січ, 2024 12:27
Львів $: 38,30 / 38,50
Київ $: 38,40 / 38,53
Одеса $: 38,40 / 38,55
Кропивницький $: 38,30 / 38,50
Дніпро $: 38,30 / 38,60
-
sailed
-
-
- Повідомлень: 612
- З нами з: 24.05.16
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33512
|36703737
|
|
|7978
|23135765
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|
|1869
|13163933
|
Чет 21 гру, 2023 14:34
sens
|