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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11120111211112211123
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 11:51

Ласкаво просимо до лав ЗСУ!

  Олежан написав:скільки прийшло?
З/п в мене завжди однакова 20 586
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 12:01

  Успіх написав:
  Олежан написав:скільки прийшло?
З/п в мене завжди однакова 20 586


а що надбавок ніяких немає???
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 12:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:20 586


Командири бригади Сухопутних військ ЗСУ у 2023 році (з 1 лютого 2023 року) отримуватимуть 50 173 грн, а стрільці – 20 586 грн


20 587 грн, якщо не був включений до складу угруповань військ та не виконував бойові завдання . Мінімальний рівень для Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України становив не менше 20 100 грн.

Ось хто отримує трохи більше 1 к уо
50 587 грн, якщо виконував бойові завдання;
120 587 грн, якщо брав участь у бойових діях.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 12:15

Ласкаво просимо до лав ЗСУ!

  Олежан написав:надбавок ніяких
Премія приходить завжди після 20го. І у всіх вона по-різному нараховується...
Якщо виїхав на вогневу, то нараховують за день ~ 3300грн!
Якщо не виїхав - 1000грн/день!

Тож -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 12:20

  Успіх написав:
  Олежан написав:надбавок ніяких
Премія приходить завжди після 20го. І у всіх вона по-різному нараховується...
Якщо виїхав на вогневу, то нараховують за день ~ 3300грн!
Якщо не виїхав - 1000грн/день!

Тож -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!© :D

Читайте що зверху вже розтлумачено. Як показує зараз курс - виплати мають не основний важіль на перепони курсу
sens
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 12:23

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановила перелік критеріїв для віднесення професійних учасників ринку до важливих, що дозволить їм бронювати співробітників від призову на військову службу.
Згідно з документом, отримати право на бронювання своїх співробітників від мобілізації зможуть інвестиційні компанії, які здійснили власним коштом, або за рахунок клієнтів угоди купівлі-продажу ОВДП у 2023 році на суму від 100 мільйонів гривень та компанії з управління активами, чиї фонди інвестували в ОВДП 2023 року від 30 млн гривень.


Це якийсь лютий цирк...
І скільки рил так можуть відмазати?

А мій власний млн в ОВДП -- він ніяк не рахується?
Дайте демобілізацію -- ще млн чи два перетягну й інвестую (залежно від дат завершення депо...)


Є стійке відчуття, що аж така нахабна легалізація ухилянтів, (жалюгідними 100...30млн на х.з. скількох) -- здоров`я курсу не додасть.
Схоже, дарма в гривні частину лишав...
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 12:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Львів $: 38,30 / 38,50
Київ $: 38,40 / 38,53
Одеса $: 38,40 / 38,55
Кропивницький $: 38,30 / 38,50
Дніпро $: 38,30 / 38,60
sailed
 
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