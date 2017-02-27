|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 січ, 2024 14:17
somilitark написав:
По курсу, НБУ проламав ринок, і готівка, і міжбанк прямують на 38, так що чекаємо на допомогу західних партнерів і посівну, поки все без змін і прогнозовано.
А доллари людям куди дівати?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9470
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 888 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 січ, 2024 14:23
Investor_K написав: somilitark написав:
По курсу, НБУ проламав ринок, і готівка, і міжбанк прямують на 38, так що чекаємо на допомогу західних партнерів і посівну, поки все без змін і прогнозовано.
А доллари людям куди дівати?
В сундук))
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7598
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 793 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 17 січ, 2024 14:25
Игорь Алексеевич написав: Investor_K написав: somilitark написав:
По курсу, НБУ проламав ринок, і готівка, і міжбанк прямують на 38, так що чекаємо на допомогу західних партнерів і посівну, поки все без змін і прогнозовано.
А доллари людям куди дівати?
В сундук))
А сундук де ховати?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9470
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 888 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 січ, 2024 14:26
Investor_K написав: somilitark написав:
По курсу, НБУ проламав ринок, і готівка, і міжбанк прямують на 38, так що чекаємо на допомогу західних партнерів і посівну, поки все без змін і прогнозовано.
А доллари людям куди дівати?
На ЗСУ віддайте хоч 5%.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 12857
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 654 раз.
- Подякували: 3723 раз.
-
- Профіль
-
5
Додано: Сер 17 січ, 2024 14:27
Investor_K написав:
А сундук де ховати?
В АТБ))
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7598
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 793 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 17 січ, 2024 14:31
somilitark написав:
На ЗСУ віддайте хоч 5%.
Для того что бы отдать 5%, надо зарабатывать. А для того, что бы зарабатывать, нужно вкладывать монеты в рекламу. А когда идёт реклама, то 80% населения ниже пишут - су... идёт война, а вы такие цены гилете. Отдайте падл... всё ЗСУ, а иначе вас .... и далее по тексту бля..и т.д.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7598
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 793 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 17 січ, 2024 14:37
Investor_K написав: somilitark написав:
По курсу, НБУ проламав ринок, і готівка, і міжбанк прямують на 38, так що чекаємо на допомогу західних партнерів і посівну, поки все без змін і прогнозовано.
А доллари людям куди дівати?
сдавать пока дают 38,40
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21734
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2359 раз.
- Подякували: 3329 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 17 січ, 2024 14:45
vitaliiangel написав: Investor_K написав: somilitark написав:
По курсу, НБУ проламав ринок, і готівка, і міжбанк прямують на 38, так що чекаємо на допомогу західних партнерів і посівну, поки все без змін і прогнозовано.
А доллари людям куди дівати?
сдавать пока дают 38,40
И на депозит!
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9470
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 888 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 січ, 2024 14:47
vitaliiangel написав:
сдавать пока дают 38,40
У людей доллары святое, особенно синие, новые и с запахом. Будет курс 37 всё равно не расстанутся. дол. - это бумага, а с бумагой только можно играть на фин. рынке. Но так как многие этого не умеют или целыми днями на работе, то они их собирают на старость - что бы было. А какой курс их вообще не волнует. Иногда см. у окошка банков стоят пож. люди и покупают с пенсии дол. Вопрос для чего - ответ на старость и похороны.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7598
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 793 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 17 січ, 2024 14:51
Вчера у меня покупали услуги. Принесли пачку синих, вместо грн. Говорю беру по 38 - ответ без проблем. Поэтому некоторым эта бумага не так важен и курс, главное цель что хотят в этот момент приобрести.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7598
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 793 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33512
|36704296
|
|
|7978
|23136217
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|
|1869
|13164381
|
Чет 21 гру, 2023 14:34
sens
|