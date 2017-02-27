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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11121111221112311124>
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 14:17

  somilitark написав:По курсу, НБУ проламав ринок, і готівка, і міжбанк прямують на 38, так що чекаємо на допомогу західних партнерів і посівну, поки все без змін і прогнозовано.

А доллари людям куди дівати?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 14:23

  Investor_K написав:
  somilitark написав:По курсу, НБУ проламав ринок, і готівка, і міжбанк прямують на 38, так що чекаємо на допомогу західних партнерів і посівну, поки все без змін і прогнозовано.

А доллари людям куди дівати?
В сундук))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 14:25

  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:
  somilitark написав:По курсу, НБУ проламав ринок, і готівка, і міжбанк прямують на 38, так що чекаємо на допомогу західних партнерів і посівну, поки все без змін і прогнозовано.

А доллари людям куди дівати?
В сундук))

А сундук де ховати?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 14:26

  Investor_K написав:
  somilitark написав:По курсу, НБУ проламав ринок, і готівка, і міжбанк прямують на 38, так що чекаємо на допомогу західних партнерів і посівну, поки все без змін і прогнозовано.

А доллари людям куди дівати?

На ЗСУ віддайте хоч 5%.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 14:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Investor_K написав:А сундук де ховати?
В АТБ))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 14:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:На ЗСУ віддайте хоч 5%.
Для того что бы отдать 5%, надо зарабатывать. А для того, что бы зарабатывать, нужно вкладывать монеты в рекламу. А когда идёт реклама, то 80% населения ниже пишут - су... идёт война, а вы такие цены гилете. Отдайте падл... всё ЗСУ, а иначе вас .... и далее по тексту бля..и т.д.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 14:37

  Investor_K написав:
  somilitark написав:По курсу, НБУ проламав ринок, і готівка, і міжбанк прямують на 38, так що чекаємо на допомогу західних партнерів і посівну, поки все без змін і прогнозовано.

А доллари людям куди дівати?

сдавать пока дают 38,40
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 14:45

  vitaliiangel написав:
  Investor_K написав:
  somilitark написав:По курсу, НБУ проламав ринок, і готівка, і міжбанк прямують на 38, так що чекаємо на допомогу західних партнерів і посівну, поки все без змін і прогнозовано.

А доллари людям куди дівати?

сдавать пока дают 38,40

И на депозит!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 14:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  vitaliiangel написав:сдавать пока дают 38,40
У людей доллары святое, особенно синие, новые и с запахом. Будет курс 37 всё равно не расстанутся. дол. - это бумага, а с бумагой только можно играть на фин. рынке. Но так как многие этого не умеют или целыми днями на работе, то они их собирают на старость - что бы было. А какой курс их вообще не волнует. Иногда см. у окошка банков стоят пож. люди и покупают с пенсии дол. Вопрос для чего - ответ на старость и похороны.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 14:51

Вчера у меня покупали услуги. Принесли пачку синих, вместо грн. Говорю беру по 38 - ответ без проблем. Поэтому некоторым эта бумага не так важен и курс, главное цель что хотят в этот момент приобрести.
Игорь Алексеевич
 
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