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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11121111221112311124
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 15:08

  vitaliiangel написав:
  Investor_K написав:
  somilitark написав:По курсу, НБУ проламав ринок, і готівка, і міжбанк прямують на 38, так що чекаємо на допомогу західних партнерів і посівну, поки все без змін і прогнозовано.

А доллари людям куди дівати?

сдавать пока дают 38,40
чи почекати на 37,50 ) але не в банк. Грошей багато а курс колихає, донизу ручний режим,доверху ручний режим - одним словом гнучкостійкість
sens
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 15:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:У людей доллары святое, особенно синие, новые и с запахом. Будет курс 37 всё равно не расстанутся. дол. - это бумага, а с бумагой только можно играть на фин. рынке. Но так как многие этого не умеют или целыми днями на работе, то они их собирают на старость - что бы было. А какой курс их вообще не волнует. Иногда см. у окошка банков стоят пож. люди и покупают с пенсии дол. Вопрос для чего - ответ на старость и похороны.

Финансовая неграмотность. Да и никто не обязан быть воротилой в мире денег.

По поводу карса доллара, неужели снова прогнозы, что курс будет 36,6?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 15:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Andrey2512 написав:курс будет 36,6?
вже є 38,35 і є навіть менше пропозиції , тому якщо коротко продавати по 38,35 або знову вичікувати на pic dick
sens
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 15:37

  sailed написав:Львів $: 38,30 / 38,50
Київ $: 38,40 / 38,53
Одеса $: 38,40 / 38,55
Кропивницький $: 38,30 / 38,50
Так приятно что Кропивницкий встал в один ряд
с другими валютообменными столицами! :) :)
asti
 
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