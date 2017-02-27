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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 січ, 2024 15:08
vitaliiangel написав: Investor_K написав: somilitark написав:
По курсу, НБУ проламав ринок, і готівка, і міжбанк прямують на 38, так що чекаємо на допомогу західних партнерів і посівну, поки все без змін і прогнозовано.
А доллари людям куди дівати?
сдавать пока дают 38,40
чи почекати на 37,50 ) але не в банк. Грошей багато а курс колихає, донизу ручний режим,доверху ручний режим - одним словом гнучкостійкість
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Додано: Сер 17 січ, 2024 15:14
Игорь Алексеевич написав:
У людей доллары святое, особенно синие, новые и с запахом. Будет курс 37 всё равно не расстанутся. дол. - это бумага, а с бумагой только можно играть на фин. рынке. Но так как многие этого не умеют или целыми днями на работе, то они их собирают на старость - что бы было. А какой курс их вообще не волнует. Иногда см. у окошка банков стоят пож. люди и покупают с пенсии дол. Вопрос для чего - ответ на старость и похороны.
Финансовая неграмотность. Да и никто не обязан быть воротилой в мире денег.
По поводу карса доллара, неужели снова прогнозы, что курс будет 36,6?
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Andrey2512
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Додано: Сер 17 січ, 2024 15:29
Andrey2512 написав:
курс будет 36,6?
вже є 38,35 і є навіть менше пропозиції , тому якщо коротко продавати по 38,35 або знову вичікувати на pic dick
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Додано: Сер 17 січ, 2024 15:37
sailed написав:
Львів $: 38,30 / 38,50
Київ $: 38,40 / 38,53
Одеса $: 38,40 / 38,55
Кропивницький $: 38,30 / 38,50
Так приятно что Кропивницкий встал в один ряд
с другими валютообменными столицами!
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