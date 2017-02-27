Додано: Сер 17 січ, 2024 16:37

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з................17.01.2024..........18.01.2024

дата розрахунку...............16.01.2024...........17.01.2024

Євро..................................41,2848................41,2100

Долар США.......................37,9247................37,8977...-0.07%



Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

17.01.2024......................37,9217



Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0874 (на прошлой сессии 1.0886) -0.11%



Активная часть торгов стартовала котировками чуть выше закрытия, но оказалась не слишком активной. Воспользовавшись низкими оборотами, НБУ легко направил движение вниз, но чрезмерно его не форсировал.

Это движение компенсировало высоковатый старт, и справочный курс получился незначительно ниже действующего официального.

Официальный курс потерял относительно справочного чуть более 2 копеек.

Общее укрепление гривны за сессию составило 2.7 копейки.



Обороты всю неделю не очень высоки. Интервенции за два дня составили немногим более 200 млн. Это, для последних пары месяцев, очень скромно, но составляет около двух третей от объема рынка.



Курсовая стабильность последних дней привела к ослаблению чрезмерного спроса со стороны физиков.



Индекс доллара DXY в 15-00 103.39 (на прошлой сессии 103.17)

Плавный рост вчера продолжался до вечера, после чего наступил полный штиль.