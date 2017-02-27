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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 січ, 2024 15:08
vitaliiangel написав: Investor_K написав: somilitark написав:
По курсу, НБУ проламав ринок, і готівка, і міжбанк прямують на 38, так що чекаємо на допомогу західних партнерів і посівну, поки все без змін і прогнозовано.
А доллари людям куди дівати?
сдавать пока дают 38,40
чи почекати на 37,50 ) але не в банк. Грошей багато а курс колихає, донизу ручний режим,доверху ручний режим - одним словом гнучкостійкість
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Додано: Сер 17 січ, 2024 15:14
Игорь Алексеевич написав:
У людей доллары святое, особенно синие, новые и с запахом. Будет курс 37 всё равно не расстанутся. дол. - это бумага, а с бумагой только можно играть на фин. рынке. Но так как многие этого не умеют или целыми днями на работе, то они их собирают на старость - что бы было. А какой курс их вообще не волнует. Иногда см. у окошка банков стоят пож. люди и покупают с пенсии дол. Вопрос для чего - ответ на старость и похороны.
Финансовая неграмотность. Да и никто не обязан быть воротилой в мире денег.
По поводу карса доллара, неужели снова прогнозы, что курс будет 36,6?
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Andrey2512
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Додано: Сер 17 січ, 2024 15:29
Andrey2512 написав:
курс будет 36,6?
вже є 38,35 і є навіть менше пропозиції , тому якщо коротко продавати по 38,35 або знову вичікувати на pic dick
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Додано: Сер 17 січ, 2024 15:37
sailed написав:
Львів $: 38,30 / 38,50
Київ $: 38,40 / 38,53
Одеса $: 38,40 / 38,55
Кропивницький $: 38,30 / 38,50
Так приятно что Кропивницкий встал в один ряд
с другими валютообменными столицами!
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Додано: Сер 17 січ, 2024 16:37
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................17.01.2024..........18.01.2024
дата розрахунку...............16.01.2024...........17.01.2024
Євро..................................41,2848................41,2100
Долар США.......................37,9247................37,8977...-0.07%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
17.01.2024......................37,9217
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0874 (на прошлой сессии 1.0886) -0.11%
Активная часть торгов стартовала котировками чуть выше закрытия, но оказалась не слишком активной. Воспользовавшись низкими оборотами, НБУ легко направил движение вниз, но чрезмерно его не форсировал.
Это движение компенсировало высоковатый старт, и справочный курс получился незначительно ниже действующего официального.
Официальный курс потерял относительно справочного чуть более 2 копеек.
Общее укрепление гривны за сессию составило 2.7 копейки.
Обороты всю неделю не очень высоки. Интервенции за два дня составили немногим более 200 млн. Это, для последних пары месяцев, очень скромно, но составляет около двух третей от объема рынка.
Курсовая стабильность последних дней привела к ослаблению чрезмерного спроса со стороны физиков.
Индекс доллара DXY в 15-00 103.39 (на прошлой сессии 103.17)
Плавный рост вчера продолжался до вечера, после чего наступил полный штиль.
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Додано: Сер 17 січ, 2024 17:06
Andrey2512 написав: Игорь Алексеевич написав:
У людей доллары святое, особенно синие, новые и с запахом. Будет курс 37 всё равно не расстанутся. дол. - это бумага, а с бумагой только можно играть на фин. рынке. Но так как многие этого не умеют или целыми днями на работе, то они их собирают на старость - что бы было. А какой курс их вообще не волнует. Иногда см. у окошка банков стоят пож. люди и покупают с пенсии дол. Вопрос для чего - ответ на старость и похороны.
Финансовая неграмотность. Да и никто не обязан быть воротилой в мире денег.
По поводу карса доллара, неужели снова прогнозы, что курс будет 36,6?
Курса USD 36,60 в ближайший месяц не будет!
Месяц - это минимум.
Много нерешенных вопросов с Западной помощью
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Victor8
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Додано: Сер 17 січ, 2024 17:24
Victor8 написав:
Курса USD 36,60 в ближайший месяц не будет!
На 36,60 я думаю надеяться сильно не стоит, а вот 37,10 - 37,50 это более реальный прогноз на лето. Думаю в районе 38,20 постоит мёртво, потом в середине февраля поднимется до 38,75 и прибл. с 15 марта пойдём плавно только вниз к показателям летним 37,10
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Додано: Сер 17 січ, 2024 17:32
asti написав: sailed написав:
Львів $: 38,30 / 38,50
Київ $: 38,40 / 38,53
Одеса $: 38,40 / 38,55
Кропивницький $: 38,30 / 38,50
Так приятно что Кропивницкий стал в один ряд
с другими валютообменными столицами!
И, к слову, сегодня взяли по 38,60.
Такой курс, естественно, только для своих
))
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asti
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Додано: Сер 17 січ, 2024 17:46
Andrey2512 написав: Игорь Алексеевич написав:
У людей доллары святое, особенно синие, новые и с запахом. Будет курс 37 всё равно не расстанутся. дол. - это бумага, а с бумагой только можно играть на фин. рынке. Но так как многие этого не умеют или целыми днями на работе, то они их собирают на старость - что бы было. А какой курс их вообще не волнует. Иногда см. у окошка банков стоят пож. люди и покупают с пенсии дол. Вопрос для чего - ответ на старость и похороны.
Финансовая неграмотность. Да и никто не обязан быть воротилой в мире денег.
Может наоборот грамотность? Инфляция доллара меньше, чем гривны, меняют десятину на старость.
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Додано: Сер 17 січ, 2024 17:47
asti написав: asti написав: sailed написав:
Львів $: 38,30 / 38,50
Київ $: 38,40 / 38,53
Одеса $: 38,40 / 38,55
Кропивницький $: 38,30 / 38,50
Так приятно что Кропивницкий стал в один ряд
с другими валютообменными столицами!
И, к слову, сегодня взяли по 38,60.
Такой курс, естественно, только для своих
))
уникальный случай, продать по 38.6 нереально, а у своих берут по 38.6
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Proofy
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