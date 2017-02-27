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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11122111231112411125
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 17:56

  Investor_K написав:
  somilitark написав:По курсу, НБУ проламав ринок, і готівка, і міжбанк прямують на 38, так що чекаємо на допомогу західних партнерів і посівну, поки все без змін і прогнозовано.

А доллари людям куди дівати?
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 18:05

  Proofy написав:
  asti написав:
  asti написав:Так приятно что Кропивницкий стал в один ряд
с другими валютообменными столицами! :) :)
И, к слову, сегодня взяли по 38,60.
Такой курс, естественно, только для своих :) ))
уникальный случай, продать по 38.6 нереально, а у своих берут по 38.6

Кіровоград - город контрастов.
Як у анекдоті:
- Сусіду 75 років, каже, п'ять разів за ніч може з дружиною
- І ви кажіть...
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 18:33

  Proofy написав:
  Investor_K написав:
  somilitark написав:По курсу, НБУ проламав ринок, і готівка, і міжбанк прямують на 38, так що чекаємо на допомогу західних партнерів і посівну, поки все без змін і прогнозовано.

А доллари людям куди дівати?
под грушу до осени

Чому не у банку? Хоч і відсотки мізерні, але у безпеці
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 18:59

  Victor8 написав:
  Andrey2512 написав:
  Игорь Алексеевич написав:У людей доллары святое, особенно синие, новые и с запахом. Будет курс 37 всё равно не расстанутся. дол. - это бумага, а с бумагой только можно играть на фин. рынке. Но так как многие этого не умеют или целыми днями на работе, то они их собирают на старость - что бы было. А какой курс их вообще не волнует. Иногда см. у окошка банков стоят пож. люди и покупают с пенсии дол. Вопрос для чего - ответ на старость и похороны.

Финансовая неграмотность. Да и никто не обязан быть воротилой в мире денег.

По поводу карса доллара, неужели снова прогнозы, что курс будет 36,6?

Курса USD 36,60 в ближайший месяц не будет!
Месяц - это минимум.
Много нерешенных вопросов с Западной помощью :|

Може залишитись тільки одне питання - допомога США. Настрої в США дуже і дуже швидко зміняються не нашу користь. Зараз кожен 3-й республіканець готовий підтримати військову допомогу Україні. Кожен 5-й військову і фінансову.
"Republican respondents to a January Reuters/Ipsos poll showed a similar view with one in three backing sending weapons to Ukraine, and just one in five when respondents were asked whether they support providing Ukraine with both weapons and money."
https://www.reuters.com/world/us/trumps ... 024-01-17/
Серед демократів теж падає підтримка.
По праймеріз Трамп отримав першу впевнену перемогу, що додає ізоляціоністських настроїв республіканцям.
У мене дуже великі сумніви, що ми отримаємо давно обіцяну допомогу в лютому.
Інші країни +- виконують/підтверджують минулорічні обіцянки. Але це копійки.
https://www.slovoidilo.ua/2023/11/27/in ... y-2024-rik
Нам на війну потрібно 2.5 млрд $ на тиждень (зброя+фінансова допомога). Це середня допомога на тиждень за 22 місяці війни.
ПС. Та ще й по американській пресі пішла в разгон новина, що Україна згноїла їхнього громадянина.
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