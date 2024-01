Додано: Сер 17 січ, 2024 18:59

Victor8 написав: Andrey2512 написав: Игорь Алексеевич написав: У людей доллары святое, особенно синие, новые и с запахом. Будет курс 37 всё равно не расстанутся. дол. - это бумага, а с бумагой только можно играть на фин. рынке. Но так как многие этого не умеют или целыми днями на работе, то они их собирают на старость - что бы было. А какой курс их вообще не волнует. Иногда см. у окошка банков стоят пож. люди и покупают с пенсии дол. Вопрос для чего - ответ на старость и похороны.

Финансовая неграмотность. Да и никто не обязан быть воротилой в мире денег.



Финансовая неграмотность. Да и никто не обязан быть воротилой в мире денег.

По поводу карса доллара, неужели снова прогнозы, что курс будет 36,6?

Курса USD 36,60 в ближайший месяц не будет!

Месяц - это минимум.

Курса USD 36,60 в ближайший месяц не будет!

Месяц - это минимум.

Много нерешенных вопросов с Западной помощью

Може залишитись тільки одне питання - допомога США. Настрої в США дуже і дуже швидко зміняються не нашу користь. Зараз кожен 3-й республіканець готовий підтримати військову допомогу Україні. Кожен 5-й військову і фінансову."Republican respondents to a January Reuters/Ipsos poll showed a similar view with one in three backing sending weapons to Ukraine, and just one in five when respondents were asked whether they support providing Ukraine with both weapons and money."Серед демократів теж падає підтримка.По праймеріз Трамп отримав першу впевнену перемогу, що додає ізоляціоністських настроїв республіканцям.У мене дуже великі сумніви, що ми отримаємо давно обіцяну допомогу в лютому.Інші країни +- виконують/підтверджують минулорічні обіцянки. Але це копійки.Нам на війну потрібно 2.5 млрд $ на тиждень (зброя+фінансова допомога). Це середня допомога на тиждень за 22 місяці війни.ПС. Та ще й по американській пресі пішла в разгон новина, що Україна згноїла їхнього громадянина.