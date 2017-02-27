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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 січ, 2024 22:29
asti написав:
сегодня взяли по 38,60
И то, продал только потому, что в ТАЗике можно будет (надеюсь) завтра по 38,40 откупиться))
38.40 конская цена для откупа
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flysoulfly
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Додано: Сер 17 січ, 2024 22:38
Игорь написав: flysoulfly написав: Proofy написав:
уникальный случай, продать по 38.6 нереально, а у своих берут по 38.6
наверное, номера "счастливые"
Вот зря вы смеётесь. Скорее в городе нету всеукраинской сетевой обменки. Я не знаю какая там ситуация, но скорее всего местечковые менялы маринуются в собственном соку
почти всегда у "всеукраинских сетевых обменок" ВСЕ курсы хуже, чем у местных локальных оптовиков. Сетевые слишком самоуверенные и несговорчивые. Хотя может для обладателей БАУЛОВ как-то по-другому, не знаю.
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flysoulfly
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