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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11123111241112511126
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 22:29

  asti написав:
сегодня взяли по 38,60


И то, продал только потому, что в ТАЗике можно будет (надеюсь) завтра по 38,40 откупиться))
:shock: 38.40 конская цена для откупа
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 22:38

  Игорь написав:
  flysoulfly написав:
  Proofy написав:уникальный случай, продать по 38.6 нереально, а у своих берут по 38.6
наверное, номера "счастливые" :?

Вот зря вы смеётесь. Скорее в городе нету всеукраинской сетевой обменки. Я не знаю какая там ситуация, но скорее всего местечковые менялы маринуются в собственном соку
почти всегда у "всеукраинских сетевых обменок" ВСЕ курсы хуже, чем у местных локальных оптовиков. Сетевые слишком самоуверенные и несговорчивые. Хотя может для обладателей БАУЛОВ как-то по-другому, не знаю.
flysoulfly
 
Повідомлень: 4093
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1456 раз.
Подякували: 210 раз.
 
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  #<1 ... 11123111241112511126
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