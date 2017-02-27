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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11123111241112511126
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 22:29

  asti написав:
сегодня взяли по 38,60


И то, продал только потому, что в ТАЗике можно будет (надеюсь) завтра по 38,40 откупиться))
:shock: 38.40 конская цена для откупа
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 22:38

  Игорь написав:
  flysoulfly написав:
  Proofy написав:уникальный случай, продать по 38.6 нереально, а у своих берут по 38.6
наверное, номера "счастливые" :?

Вот зря вы смеётесь. Скорее в городе нету всеукраинской сетевой обменки. Я не знаю какая там ситуация, но скорее всего местечковые менялы маринуются в собственном соку
почти всегда у "всеукраинских сетевых обменок" ВСЕ курсы хуже, чем у местных локальных оптовиков. Сетевые слишком самоуверенные и несговорчивые. Хотя может для обладателей БАУЛОВ как-то по-другому, не знаю.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 00:46

  Visky написав:
  asti написав:сегодня взяли по 38,60.
Такой курс, естественно, только для своих :) Сам удивился - предложил цену, со скрипом но согласились!
И то, продал только потому, что в ТАЗике можно будет (надеюсь) завтра по 38,40 откупиться))
2,5 питання: А за 5 гарантованих копійок маржі Ви теж будете каруселити? Ви коли-небудь зупиняєтесь, відпустки з повним відпочинком бувають?
Отвечаю по пунктам: нет, за 5 копеек я не работаю, хотя есть коллеги работающие и за 2 (об одном из таких, которому после 14 миллионов оборотов за 2 года Приват блоконул счета и отказал в обслуживании, я уже писал). Ви коли небудь зупиняєтесь, ви в мене запитуєте - так, звичайно, коли маржа падає нижче 10 копійок на долярі, або його банально нема де відкупити. Ви можете справедливо зауважити, що ж це за людина така, яка все бігає та бігає, каруселить та й каруселить і нема цьому кінця-краю. То я вам приведу приклад можливо ще більш алчної персони, вже другий, доречі - перший там де було 14 мільйонів (гривень, не лякайтесь!) Так ось, ми у свій час торгували верхнім одягом з Туреччини - шкіряні куртки, дублянки, потім шуби і таке інше. І у нас була сусідка конкурентка, звали її Валя і в неї був практично той же асортимент що й в нас, але торгувала вона (певний час) значно краще - з багатьох причин, зараз не будемо в це вдаватися. Наприклад, якщо ми у базарний день (вихідний) продавали 2-3 речі, вона продавала 8-10, а бувало й більше. Так ось, бувало вона гарно вторгувала, вже кінець дня і до неї заходять якісь клієнти і міряють якусь чергову дублянку і вона "обробляє" їх так (хто скуплявся на базарі зрозуміє про що я) наче в неї це перші покупці як мінімум за тиждень! То чому-ж тоді мені зупинятися коли я роблю 2-3 операції за день,
а вчора, наприклад, взагалі нічого не робив?!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 00:48

  flysoulfly написав:
  asti написав:И то, продал только потому, что в ТАЗике можно будет (надеюсь) завтра по 38,40 откупиться))
:shock: 38.40 конская цена для откупа
Завтра видно будет, конская или нет))
asti
 
Повідомлень: 3676
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