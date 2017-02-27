Додано: Чет 18 січ, 2024 00:46

Visky написав: asti написав: сегодня взяли по 38,60.

Такой курс, естественно, только для своих Сам удивился - предложил цену, со скрипом но согласились!

И то, продал только потому, что в ТАЗике можно будет (надеюсь) завтра по 38,40 откупиться)) сегодня взяли по 38,60.Такой курс, естественно, только для своихСам удивился - предложил цену, со скрипом но согласились!И то, продал только потому, что в ТАЗике можно будет (надеюсь) завтра по 38,40 откупиться)) 2,5 питання: А за 5 гарантованих копійок маржі Ви теж будете каруселити? Ви коли-небудь зупиняєтесь, відпустки з повним відпочинком бувають? 2,5 питання: А за 5 гарантованих копійок маржі Ви теж будете каруселити? Ви коли-небудь зупиняєтесь, відпустки з повним відпочинком бувають?

Отвечаю по пунктам: нет, за 5 копеек я не работаю, хотя есть коллеги работающие и за 2 (об одном из таких, которому после 14 миллионов оборотов за 2 года Приват блоконул счета и отказал в обслуживании, я уже писал). Ви коли небудь зупиняєтесь, ви в мене запитуєте - так, звичайно, коли маржа падає нижче 10 копійок на долярі, або його банально нема де відкупити. Ви можете справедливо зауважити, що ж це за людина така, яка все бігає та бігає, каруселить та й каруселить і нема цьому кінця-краю. То я вам приведу приклад можливо ще більш алчної персони, вже другий, доречі - перший там де було 14 мільйонів (гривень, не лякайтесь!) Так ось, ми у свій час торгували верхнім одягом з Туреччини - шкіряні куртки, дублянки, потім шуби і таке інше. І у нас була сусідка конкурентка, звали її Валя і в неї був практично той же асортимент що й в нас, але торгувала вона (певний час) значно краще - з багатьох причин, зараз не будемо в це вдаватися. Наприклад, якщо ми у базарний день (вихідний) продавали 2-3 речі, вона продавала 8-10, а бувало й більше. Так ось, бувало вона гарно вторгувала, вже кінець дня і до неї заходять якісь клієнти і міряють якусь чергову дублянку і вона "обробляє" їх так (хто скуплявся на базарі зрозуміє про що я) наче в неї це перші покупці як мінімум за тиждень! То чому-ж тоді мені зупинятися коли я роблю 2-3 операції за день,а вчора, наприклад, взагалі нічого не робив?!