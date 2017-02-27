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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11124111251112611127>
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 22:29

  asti написав:
сегодня взяли по 38,60


И то, продал только потому, что в ТАЗике можно будет (надеюсь) завтра по 38,40 откупиться))
:shock: 38.40 конская цена для откупа
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 22:38

  Игорь написав:
  flysoulfly написав:
  Proofy написав:уникальный случай, продать по 38.6 нереально, а у своих берут по 38.6
наверное, номера "счастливые" :?

Вот зря вы смеётесь. Скорее в городе нету всеукраинской сетевой обменки. Я не знаю какая там ситуация, но скорее всего местечковые менялы маринуются в собственном соку
почти всегда у "всеукраинских сетевых обменок" ВСЕ курсы хуже, чем у местных локальных оптовиков. Сетевые слишком самоуверенные и несговорчивые. Хотя может для обладателей БАУЛОВ как-то по-другому, не знаю.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 00:46

  Visky написав:
  asti написав:сегодня взяли по 38,60.
Такой курс, естественно, только для своих :) Сам удивился - предложил цену, со скрипом но согласились!
И то, продал только потому, что в ТАЗике можно будет (надеюсь) завтра по 38,40 откупиться))
2,5 питання: А за 5 гарантованих копійок маржі Ви теж будете каруселити? Ви коли-небудь зупиняєтесь, відпустки з повним відпочинком бувають?
Отвечаю по пунктам: нет, за 5 копеек я не работаю, хотя есть коллеги работающие и за 2 (об одном из таких, которому после 14 миллионов оборотов за 2 года Приват блоконул счета и отказал в обслуживании, я уже писал). Ви коли небудь зупиняєтесь, ви в мене запитуєте - так, звичайно, коли маржа падає нижче 10 копійок на долярі, або його банально нема де відкупити. Ви можете справедливо зауважити, що ж це за людина така, яка все бігає та бігає, каруселить та й каруселить і нема цьому кінця-краю. То я вам приведу приклад можливо ще більш алчної персони, вже другий, доречі - перший там де було 14 мільйонів (гривень, не лякайтесь!) Так ось, ми у свій час торгували верхнім одягом з Туреччини - шкіряні куртки, дублянки, потім шуби і таке інше. І у нас була сусідка конкурентка, звали її Валя і в неї був практично той же асортимент що й в нас, але торгувала вона (певний час) значно краще - з багатьох причин, зараз не будемо в це вдаватися. Наприклад, якщо ми у базарний день (вихідний) продавали 2-3 речі, вона продавала 8-10, а бувало й більше. Так ось, бувало вона гарно вторгувала, вже кінець дня і до неї заходять якісь клієнти і міряють якусь чергову дублянку і вона "обробляє" їх так (хто скуплявся на базарі зрозуміє про що я) наче в неї це перші покупці як мінімум за тиждень! То чому-ж тоді мені зупинятися коли я роблю 2-3 операції за день,
а вчора, наприклад, взагалі нічого не робив?!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 00:48

  flysoulfly написав:
  asti написав:И то, продал только потому, что в ТАЗике можно будет (надеюсь) завтра по 38,40 откупиться))
:shock: 38.40 конская цена для откупа
Завтра видно будет, конская или нет))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 11:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ранкові готівкові курси:
Львів $: 38,31 / 38,44
Київ $: 38,25 / 38,40
Дніпро $: 38,30 / 38,55
Одеса $: 38,30 / 38,45
Кропивницький $: 38,30 / 38,50

Сьогодні продав 1К у місті Лева теж по 38,30 - дуже довго пані придивлялась мої купюри 2006 року, два рази руками перерахувала і одну навіть питала, чи не міг би замінити. Таке відчуття наче долар знов нікому не потрібний :D

Всім гарного дня! Бережіть себе!
sailed
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 11:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Economist написав:Найближчим часом тиску на гривню додадуть бюджетники з їх виплатами в кінці року. Гадаю, НБУ почне заливати на курсі 38, обмінки вийдуть в пік по купівлі на початок-середину січня. Потім нам дадуть кошти від США, ЄС і курс стабілізується. Можна буде ризикнути і зайти в ОВДП до вересня, бо перед виборами в листопаді може буде шторм.


НБУ тримає курс +- біля 38 грн, як і очікував. Злив свій валютний кеш по 39.1 і зайшов в ОВДП до літа-осені.
Economist
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 12:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Economist написав:НБУ тримає курс +- біля 38 грн, як і очікував. Злив свій валютний кеш по 39.1 і зайшов в ОВДП до літа-осені.
все логично, если бы не вопрос поступления денег. В 20м году на 4 грн взлетели до весны.
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 12:21

  sailed написав:Ранкові готівкові курси:
Львів $: 38,31 / 38,44
Київ $: 38,25 / 38,40
Дніпро $: 38,30 / 38,55
Одеса $: 38,30 / 38,45
Кропивницький $: 38,30 / 38,50

Сьогодні продав 1К у місті Лева теж по 38,30 - дуже довго пані придивлялась мої купюри 2006 року, два рази руками перерахувала і одну навіть питала, чи не міг би замінити. Таке відчуття наче долар знов нікому не потрібний :D

Всім гарного дня! Бережіть себе!

Дніпро вже на себе 38.25!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 13:32

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 13:51

  ihorsic написав:
  sailed написав:Ранкові готівкові курси:
Львів $: 38,31 / 38,44
Київ $: 38,25 / 38,40
Дніпро $: 38,30 / 38,55
Одеса $: 38,30 / 38,45
Кропивницький $: 38,30 / 38,50

Сьогодні продав 1К у місті Лева теж по 38,30 - дуже довго пані придивлялась мої купюри 2006 року, два рази руками перерахувала і одну навіть питала, чи не міг би замінити. Таке відчуття наче долар знов нікому не потрібний :D

Всім гарного дня! Бережіть себе!

Дніпро вже на себе 38.25!

Дешевше буде.
Investor_K
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