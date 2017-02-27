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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 січ, 2024 14:18
Investor_K написав: ihorsic написав: sailed написав:
Ранкові готівкові курси:
Львів $: 38,31 / 38,44
Київ $: 38,25 / 38,40
Дніпро $: 38,30 / 38,55
Одеса $: 38,30 / 38,45
Кропивницький $: 38,30 / 38,50
Сьогодні продав 1К у місті Лева теж по 38,30 - дуже довго пані придивлялась мої купюри 2006 року, два рази руками перерахувала і одну навіть питала, чи не міг би замінити. Таке відчуття наче долар знов нікому не потрібний
Всім гарного дня! Бережіть себе!
Дніпро вже на себе 38.25!
Дешевше буде.
Спочатку міжбанк вниз , за ним ЧР, є час
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