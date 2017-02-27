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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11124111251112611127
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 14:18

  Investor_K написав:
  ihorsic написав:
  sailed написав:Ранкові готівкові курси:
Львів $: 38,31 / 38,44
Київ $: 38,25 / 38,40
Дніпро $: 38,30 / 38,55
Одеса $: 38,30 / 38,45
Кропивницький $: 38,30 / 38,50

Сьогодні продав 1К у місті Лева теж по 38,30 - дуже довго пані придивлялась мої купюри 2006 року, два рази руками перерахувала і одну навіть питала, чи не міг би замінити. Таке відчуття наче долар знов нікому не потрібний :D

Всім гарного дня! Бережіть себе!

Дніпро вже на себе 38.25!

Дешевше буде.

Спочатку міжбанк вниз , за ним ЧР, є час
sens
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