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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 січ, 2024 14:18
Investor_K написав: ihorsic написав: sailed написав:
Ранкові готівкові курси:
Львів $: 38,31 / 38,44
Київ $: 38,25 / 38,40
Дніпро $: 38,30 / 38,55
Одеса $: 38,30 / 38,45
Кропивницький $: 38,30 / 38,50
Сьогодні продав 1К у місті Лева теж по 38,30 - дуже довго пані придивлялась мої купюри 2006 року, два рази руками перерахувала і одну навіть питала, чи не міг би замінити. Таке відчуття наче долар знов нікому не потрібний
Всім гарного дня! Бережіть себе!
Дніпро вже на себе 38.25!
Дешевше буде.
Спочатку міжбанк вниз , за ним ЧР, є час
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Додано: Чет 18 січ, 2024 15:24
Игорь написав:
Вот зря вы смеётесь. Скорее в городе нету всеукраинской сетевой обменки
. Я не знаю какая там ситуация, но скорее всего местечковые менялы маринуются в собственном соку. Сказал клиент - нужно 100 тыщ, готов дать 38.65. Вот и собирают. Я ему верю. Тем более asti
не прохожий зевака рассматривающий табло, на котором написано "ми працюємо". Там Мак появился в конце 2023.
в том то и дело, там есть китгруп и money247 - легко находятся в Гугле. плюс Минфин что-то показывает - и купить можно дешевле чем он сдает кому-то.
может конечно то совсем черная-черная обменка в подвале без вывески, где скупаются только майоры и наркобароны с баулами по любому курсу, которые боятся показывать свой нос не только в банках, но и в среднестатистических обменках
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Додано: Чет 18 січ, 2024 15:38
asti написав: flysoulfly написав:
asti написав:
И то, продал только потому, что в ТАЗике можно будет (надеюсь) завтра по 38,40 откупиться))
38.40 конская цена для откупа
Завтра видно будет, конская или нет))
конская - даже ТАЗику стало стыдно: понизили до 38.20
Бери-
Не хочу.
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Додано: Чет 18 січ, 2024 15:42
a77 написав:
черная-черная обменка в подвале без вывески
ваш шашечки или ехать ...
знайомо ?
ви маєте вибір - купит або продати в банку і недоотримати прибуток але мати квітанції про валютообмін
в обмінку квітанції теж нададуть в залежності від баулу , але і отримаєте трохи більше або купите дешевше та взагалі можна отримати те що замовляєш - це важливо
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