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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11124111251112611127
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 14:18

  Investor_K написав:
  ihorsic написав:
  sailed написав:Ранкові готівкові курси:
Львів $: 38,31 / 38,44
Київ $: 38,25 / 38,40
Дніпро $: 38,30 / 38,55
Одеса $: 38,30 / 38,45
Кропивницький $: 38,30 / 38,50

Сьогодні продав 1К у місті Лева теж по 38,30 - дуже довго пані придивлялась мої купюри 2006 року, два рази руками перерахувала і одну навіть питала, чи не міг би замінити. Таке відчуття наче долар знов нікому не потрібний :D

Всім гарного дня! Бережіть себе!

Дніпро вже на себе 38.25!

Дешевше буде.

Спочатку міжбанк вниз , за ним ЧР, є час
sens
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 15:24

  Игорь написав:
  flysoulfly написав:
  Proofy написав: quote="5674977:asti" сегодня взяли по 38,60. уникальный случай, продать по 38.6 нереально, а у своих берут по 38.6
:D
наверное, номера "счастливые" :?

Вот зря вы смеётесь. Скорее в городе нету всеукраинской сетевой обменки. Я не знаю какая там ситуация, но скорее всего местечковые менялы маринуются в собственном соку. Сказал клиент - нужно 100 тыщ, готов дать 38.65. Вот и собирают. Я ему верю. Тем более asti не прохожий зевака рассматривающий табло, на котором написано "ми працюємо". Там Мак появился в конце 2023.



в том то и дело, там есть китгруп и money247 - легко находятся в Гугле. плюс Минфин что-то показывает - и купить можно дешевле чем он сдает кому-то.

может конечно то совсем черная-черная обменка в подвале без вывески, где скупаются только майоры и наркобароны с баулами по любому курсу, которые боятся показывать свой нос не только в банках, но и в среднестатистических обменках :D
a77
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 15:38

  asti написав:
  flysoulfly написав:
  asti написав:И то, продал только потому, что в ТАЗике можно будет (надеюсь) завтра по 38,40 откупиться))
:shock: 38.40 конская цена для откупа
Завтра видно будет, конская или нет))
конская - даже ТАЗику стало стыдно: понизили до 38.20
Бери-
Не хочу.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 15:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  a77 написав:черная-черная обменка в подвале без вывески


ваш шашечки или ехать ...
знайомо ?
ви маєте вибір - купит або продати в банку і недоотримати прибуток але мати квітанції про валютообмін
в обмінку квітанції теж нададуть в залежності від баулу , але і отримаєте трохи більше або купите дешевше та взагалі можна отримати те що замовляєш - це важливо
sens
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