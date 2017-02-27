Додано: Чет 18 січ, 2024 16:41

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з.................18.01.2024..........19.01.2024

дата розрахунку................17.01.2024...........18.01.2024

Євро...................................41,2100................41,0146

Долар США........................37,8977................37,7094...-0.5%



Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

18.01.2024.....................37,7640



Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0876 (на прошлой сессии 1.0874) +0.02%



Сегодня открылись на уровне вчерашнего закрытия, немного ниже официального курса.

Похоже, вчерашнее укрепление гривны разбудило продавцов валюты. По доносящимся вестям с полей, НБУ сегодня продавал уже не один. Котировки, соответственно, сразу стали смотреть вниз. По меркам нашего рынка, движение оказалось весьма активным и продолжалось примерно до часу дня. Потом немного постояли спокойно. Дальше не знаю, но не исключено, что это был просто обеденный перерыв.

Справочный курс по сравнению с действующим официальным опустился более, чем на 13 копеек.

Новый официальный курс получился ниже еще на 5.5 копеек. Послеполуденная динамика весьма высока. Если прямо сейчас ничего нового не происходит, есть шанс на завтрашний низкий старт.

Укрепление гривны за сессию составило 18.83 копейки.



Если я правильно составил для себя картину происходящего на МБ, сейчас происходит реализация накопившегося за период роста отложенного предложения. Долгим этот процесс быть не должен.



Индекс доллара DXY в 15-00 103.38 (на прошлой сессии 103.39)

Доллар продолжает отдыхать после похода в гору.

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Вчера были погашены облигации на 2.5 млрд.грн, находившиеся на балансе НБУ.

Это был выпуск 2014 года.