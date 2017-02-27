Сьогодні продав 1К у місті Лева теж по 38,30 - дуже довго пані придивлялась мої купюри 2006 року, два рази руками перерахувала і одну навіть питала, чи не міг би замінити. Таке відчуття наче долар знов нікому не потрібний
Proofy написав: quote="5674977:asti" сегодня взяли по 38,60. уникальный случай, продать по 38.6 нереально, а у своих берут по 38.6
наверное, номера "счастливые"
Вот зря вы смеётесь. Скорее в городе нету всеукраинской сетевой обменки. Я не знаю какая там ситуация, но скорее всего местечковые менялы маринуются в собственном соку. Сказал клиент - нужно 100 тыщ, готов дать 38.65. Вот и собирают. Я ему верю. Тем более asti не прохожий зевака рассматривающий табло, на котором написано "ми працюємо". Там Мак появился в конце 2023.
в том то и дело, там есть китгруп и money247 - легко находятся в Гугле. плюс Минфин что-то показывает - и купить можно дешевле чем он сдает кому-то.
может конечно то совсем черная-черная обменка в подвале без вывески, где скупаются только майоры и наркобароны с баулами по любому курсу, которые боятся показывать свой нос не только в банках, но и в среднестатистических обменках
a77 написав:черная-черная обменка в подвале без вывески
ваш шашечки или ехать ... знайомо ? ви маєте вибір - купит або продати в банку і недоотримати прибуток але мати квітанції про валютообмін в обмінку квітанції теж нададуть в залежності від баулу , але і отримаєте трохи більше або купите дешевше та взагалі можна отримати те що замовляєш - це важливо
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................18.01.2024..........19.01.2024 дата розрахунку................17.01.2024...........18.01.2024 Євро...................................41,2100................41,0146 Долар США........................37,8977................37,7094...-0.5%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 18.01.2024.....................37,7640
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0876 (на прошлой сессии 1.0874) +0.02%
Сегодня открылись на уровне вчерашнего закрытия, немного ниже официального курса. Похоже, вчерашнее укрепление гривны разбудило продавцов валюты. По доносящимся вестям с полей, НБУ сегодня продавал уже не один. Котировки, соответственно, сразу стали смотреть вниз. По меркам нашего рынка, движение оказалось весьма активным и продолжалось примерно до часу дня. Потом немного постояли спокойно. Дальше не знаю, но не исключено, что это был просто обеденный перерыв. Справочный курс по сравнению с действующим официальным опустился более, чем на 13 копеек. Новый официальный курс получился ниже еще на 5.5 копеек. Послеполуденная динамика весьма высока. Если прямо сейчас ничего нового не происходит, есть шанс на завтрашний низкий старт. Укрепление гривны за сессию составило 18.83 копейки.
Если я правильно составил для себя картину происходящего на МБ, сейчас происходит реализация накопившегося за период роста отложенного предложения. Долгим этот процесс быть не должен.
Индекс доллара DXY в 15-00 103.38 (на прошлой сессии 103.39) Доллар продолжает отдыхать после похода в гору. ......................................................... Вчера были погашены облигации на 2.5 млрд.грн, находившиеся на балансе НБУ. Это был выпуск 2014 года.
вивів нову формулу курсу руБЛЯ і курсу Гривні до долара. Точніше індекс курсу долара , раніше рахували через банани , а я пропоную через айфони ))) І так офіційний iphone 13 128 Гб у підсанкційний педерації коштує 63000 рублів , у нас 37000 грн. Для круглого рахунку нехай у педерації 64000. І з цього виходимо що курс 1 грн = 2 руБЛЯ, далі курс за 89 руБЛЯ = 1 долар, далі 89/2= 45 грн за 1 долар Просто айфон начебто не продається навіть офіційно в педерації і апстор для них теж не працює ? і це мало б додавати додаткову націнку за контрабас , а ніт... Шкода що до повномасштабної війни курс був 1 гривня до 4 руБЛЯ , а зараз 1 гривня до 2 руБЛЯ, шкода чому ? бо ми впали з 27 до 38.... а руБЛЯ всього від 77 до 89 ?
P.S. За даними веб-пошуку, офіційно айфон продається в РФ через авторизованих реселерів Apple, таких як re:Store, Связной, М.Видео та інших також епл стор (app store) доступний із інтернету в РФ, але з деякими обмеженнями
yama написав:І так офіційний iphone 13 128 Гб у підсанкційний педерації коштує 63000 рублів , у нас 37000 грн. Для круглого рахунку нехай у педерації 64000. І з цього виходимо що курс 1 грн = 2 руБЛЯ
що з математики в школі мали? 63000/37000 = 1,7. Якщо помилились і все таки мали на увазі 32 тис. грн., то порівняння вартості офіц. і сірого товарів некоректне, тоді в нашому випадку вартувало би теж взяти сірий імпорт.