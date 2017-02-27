sailed написав:І що ми маємо під вечір на готівковому ринку?
Львів $: 38,23 / 38,33
Київ $: 38,15 / 38,27
Одеса $: 38,20 / 38,30
Дніпро $: 38,20 / 38,40
Кропивницький $: 38,30 / 38,35
Майже у всіх міста відбулося падіння долару в районі 10 копійок. Крім Кропівницького, який вранці торгував так само по 38,30. Кропивницький - кремень!
Серед лідерів дешевого долару як завжди Київ - столиця купається в зеленому тому може дозволити собі легку зневагу до франклінів.
Всім гарного та спокійного вечора!
Все правильно, купувати можна де дешевше, продавати де більше платять, дуже добре коли робочі питання співпадають з хоббі