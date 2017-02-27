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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11125111261112711128
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 18:33

  sailed написав:І що ми маємо під вечір на готівковому ринку?
Львів $: 38,23 / 38,33
Київ $: 38,15 / 38,27
Одеса $: 38,20 / 38,30
Дніпро $: 38,20 / 38,40
Кропивницький $: 38,30 / 38,35

Майже у всіх міста відбулося падіння долару в районі 10 копійок. Крім Кропівницького, який вранці торгував так само по 38,30. Кропивницький - кремень!

Серед лідерів дешевого долару як завжди Київ - столиця купається в зеленому тому може дозволити собі легку зневагу до франклінів.

Всім гарного та спокійного вечора!

Все правильно, купувати можна де дешевше, продавати де більше платять, дуже добре коли робочі питання співпадають з хоббі
sens
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 19:30

  yama написав:вивів нову формулу курсу руБЛЯ і курсу Гривні до долара. Точніше індекс курсу долара , раніше рахували через банани , а я пропоную через айфони )))

Это так не работает. Пишут в Китае на 70$ цена ниже из-за высокой конкуренции. Huawei на пятки наступает.
Зображення
Востаннє редагувалось Игорь в Чет 18 січ, 2024 20:36, всього редагувалось 1 раз.
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 20:12

  sailed написав:І що ми маємо під вечір на готівковому ринку?
Львів $: 38,23 / 38,33
Київ $: 38,15 / 38,27
Одеса $: 38,20 / 38,30
Дніпро $: 38,20 / 38,40
Кропивницький $: 38,30 / 38,35

Майже у всіх міста відбулося падіння долару в районі 10 копійок. Крім Кропівницького, який вранці торгував так само по 38,30. Кропивницький - кремень!
Вранці в нас і по ,50 можна було здати, але з обіду більше ,30 вже не давали... Карусель спинилась і в Кропивницькому.
:( :(
asti
 
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