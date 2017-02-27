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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 січ, 2024 18:33
sailed написав:
І що ми маємо під вечір на готівковому ринку?
Львів $: 38,23 / 38,33
Київ $: 38,15 / 38,27
Одеса $: 38,20 / 38,30
Дніпро $: 38,20 / 38,40
Кропивницький $: 38,30 / 38,35
Майже у всіх міста відбулося падіння долару в районі 10 копійок. Крім Кропівницького, який вранці торгував так само по 38,30. Кропивницький - кремень!
Серед лідерів дешевого долару як завжди Київ - столиця купається в зеленому тому може дозволити собі легку зневагу до франклінів.
Всім гарного та спокійного вечора!
Все правильно, купувати можна де дешевше, продавати де більше платять, дуже добре коли робочі питання співпадають з хоббі
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Додано: Чет 18 січ, 2024 19:30
yama написав:
вивів нову формулу курсу руБЛЯ і курсу Гривні до долара. Точніше індекс курсу долара , раніше рахували через банани , а я пропоную через айфони )))
Это так не работает. Пишут в Китае на 70$ цена ниже из-за высокой конкуренции. Huawei на пятки наступает.
Востаннє редагувалось Игорь
в Чет 18 січ, 2024 20:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 18 січ, 2024 20:12
sailed написав:
І що ми маємо під вечір на готівковому ринку?
Львів $: 38,23 / 38,33
Київ $: 38,15 / 38,27
Одеса $: 38,20 / 38,30
Дніпро $: 38,20 / 38,40
Кропивницький $: 38,30 / 38,35
Майже у всіх міста відбулося падіння долару в районі 10 копійок. Крім Кропівницького, який вранці торгував так само по 38,30. Кропивницький - кремень!
Вранці в нас і по ,50 можна було здати, але з обіду більше ,30 вже не давали... Карусель спинилась і в Кропивницькому.
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Додано: Чет 18 січ, 2024 20:59
yama написав:
раніше рахували через банани , а я пропоную через айфони
Не забудьте від ціни відняти мито и ПДВ.
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Додано: Чет 18 січ, 2024 21:28
Дюрі-бачі написав: yama написав:
раніше рахували через банани , а я пропоную через айфони
Не забудьте від ціни відняти мито
айфони вживають не миті
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Додано: Чет 18 січ, 2024 22:08
yama написав:
кур.а , а де санкції ??? від USA ?
Я ще влітку 2022р подивився, як піпеткою крапають нам зброю/техніку "колективний захід" і ще тоді казав, що вони - омно!(а більшість тут казало - ні, це "засахарілось, засахарілось!"©)🤮
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