Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 січ, 2024 18:33
sailed написав:
І що ми маємо під вечір на готівковому ринку?
Львів $: 38,23 / 38,33
Київ $: 38,15 / 38,27
Одеса $: 38,20 / 38,30
Дніпро $: 38,20 / 38,40
Кропивницький $: 38,30 / 38,35
Майже у всіх міста відбулося падіння долару в районі 10 копійок. Крім Кропівницького, який вранці торгував так само по 38,30. Кропивницький - кремень!
Серед лідерів дешевого долару як завжди Київ - столиця купається в зеленому тому може дозволити собі легку зневагу до франклінів.
Всім гарного та спокійного вечора!
Все правильно, купувати можна де дешевше, продавати де більше платять, дуже добре коли робочі питання співпадають з хоббі
sens
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Додано: Чет 18 січ, 2024 19:30
yama написав:
вивів нову формулу курсу руБЛЯ і курсу Гривні до долара. Точніше індекс курсу долара , раніше рахували через банани , а я пропоную через айфони )))
Это так не работает. Пишут в Китае на 70$ цена ниже из-за высокой конкуренции. Huawei на пятки наступает.
Востаннє редагувалось
Игорь
в Чет 18 січ, 2024 20:36, всього редагувалось 1 раз.
Игорь
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Додано: Чет 18 січ, 2024 20:12
sailed написав:
І що ми маємо під вечір на готівковому ринку?
Львів $: 38,23 / 38,33
Київ $: 38,15 / 38,27
Одеса $: 38,20 / 38,30
Дніпро $: 38,20 / 38,40
Кропивницький $: 38,30 / 38,35
Майже у всіх міста відбулося падіння долару в районі 10 копійок. Крім Кропівницького, який вранці торгував так само по 38,30. Кропивницький - кремень!
Вранці в нас і по ,50 можна було здати, але з обіду більше ,30 вже не давали... Карусель спинилась і в Кропивницькому.
asti
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Додано: Чет 18 січ, 2024 20:59
yama написав:
раніше рахували через банани , а я пропоную через айфони
Не забудьте від ціни відняти мито и ПДВ.
Дюрі-бачі
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Додано: Чет 18 січ, 2024 21:28
Дюрі-бачі написав: yama написав:
раніше рахували через банани , а я пропоную через айфони
Не забудьте від ціни відняти мито
айфони вживають не миті
flysoulfly
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 01:09
Realist написав:
Зараз (особисто) некомфортно.
Система 1 каже, що все без змін.
Але система 2 чомусь цьому не вірить. ДЕНІЕЛ КАНЕМАН
Книга «Мислення швидке й повільне»
Особисто знизив % гривні до 17% (із майже 30%). Практично вся гривня виключно у військових ОВДП. Дуже хочеться надіятись, що моє рішення помилкове.
почему именно сейчас некомфортно, когда гривна крепчает? я бы еще понял с полмесяца назад.
Proofy
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 11:16
Что-то нет свежих новостей из Давоса...
Будет ли финансовая помощь США для Украины в ближайшее время?
Victor8
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 11:18
Victor8 написав:
Что-то нет свежих новостей из Давоса...
Будет ли финансовая помощь США для Украины в ближайшее время?
https://biz.censor.net/news/3468575/v_o ... a_ukrayiny
Evgeny
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 11:30
Вкладывать инвестиции в воюющую страну - никто из иностранных инвесторов не будет.
И это даже понятно, почему...
Но, сейчас, речь не об этом. Речь про финансовую помощь Запада (в первую очередь США) - именно как для воюющей страны.
Они же нам обещали (с)
Victor8
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 11:31
Да уж, западные умы не спешат вкладывать сюда - насколько я понимаю пока что ни одной сделки по покупке земли нерезидентом не было зафиксировано в этом году. Зато наши люди гребут недвижимость аж гай шумить! В Кропивницком цены в валюте уже на 20% превысили довоенные, в Киеве приближаются к ним...))
asti
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