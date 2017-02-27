RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11126111271112811129
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 11:39

Зображення

Дебіли бл@дь... :evil: :evil:
На цей раз пересічні.
asti
 
Повідомлень: 3679
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 11:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:На цей раз пересічні.
Курчат восени рахують.
Але я абсолютно не розумію чому НБУ всіма силами заважає виконувати бюджет.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2149
З нами з: 29.07.22
Подякував: 364 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11126111271112811129
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3350, 3351, 3352
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33514 36709587
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2024 10:46
Amethyst
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23140681
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1869 13168342
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 гру, 2023 14:34
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11024)
19.01.2024 10:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.