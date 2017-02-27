Да уж, западные умы не спешат вкладывать сюда - насколько я понимаю пока что ни одной сделки по покупке земли нерезидентом не было зафиксировано в этом году. Зато наши люди гребут недвижимость аж гай шумить! В Кропивницком цены в валюте уже на 20% превысили довоенные, в Киеве приближаются к ним...))
Да уж, западные умы не спешат вкладывать сюда - насколько я понимаю пока что ни одной сделки по покупке земли нерезидентом не было зафиксировано в этом году. Зато наши люди гребут недвижимость аж гай шумить! В Кропивницком цены в валюте уже на 20% превысили довоенные, в Киеве приближаются к ним...))
ось і відповідь що робити з доларом по 39,45!
Цей процес має просте логічне пояснення. Тримати всі кошти в гривні - страшно. Тому частину тримають у валюті. Тримати у валюті на рахунках в банках- можна, але є ризики, що при нагальній потребі їх буде потрібно "отримувати" тижнями. Тримати у валюті дома - дурість не тільки з точки зору безпеки, а ще й з точки зору інфляції. Вкласти валютні заощадження окрім валютних ОВДП та нерухомості - нікуди. Оскільки велика кількість валюти в тіні, то шлях в ОВДП їм закритий. Залишається нерухомість.
Зараз в нерухомості щось подібне як із курсом готівкового долара в новорічний період. Є ріст вартості та реальні угоди, але не має об'єктивної причини для такого росту окрім попиту. Коли попит впаде, багато хто теж буде "кусати лікті"
Realist написав:Цей процес має просте логічне пояснення. Тримати всі кошти в гривні - страшно. Тому частину тримають у валюті. Тримати у валюті на рахунках в банках- можна, але є ризики, що при нагальній потребі їх буде потрібно "отримувати" тижнями. Тримати у валюті дома - дурість не тільки з точки зору безпеки, а ще й з точки зору інфляції. Вкласти валютні заощадження окрім валютних ОВДП та нерухомості - нікуди. Оскільки велика кількість валюти в тіні, то шлях в ОВДП їм закритий. Залишається нерухомість.
Зараз в нерухомості щось подібне як із курсом готівкового долара в новорічний період. Є ріст вартості та реальні угоди, але не має об'єктивної причини для такого росту окрім попиту. Коли попит впаде, багато хто теж буде "кусати лікті"
Плюсую. Якби можна було виїзжати, то ніхто би тут не вкладався в нерухомість. А так, виїхати не можна, гроші є (або продовжують зороблятися) а що з ними робити - взагалі не ясно. От і вкладаються люди. Я так само зробив, купив нерухомість яка ще будується, бо просто покласти в ячейку долар, який показував останнім часом інфляцію 10% теж не бачу сенсу. А якби виїзд був вільний, звісно краще би в Польші щось купив або кредит взяв під нерухомість там. Але ж ми "вільний" народ, який заперли у пастці.
yama написав:Французький телекомунікаційний магнат вважає по-іншому він придбав Life , правда вже десь місяць тому
Подробностей не знаю, но это больше похоже на покупку. Покупку готового бизнеса. Будут ли вложения именно инвестиций (развитие, строительство, модернизация и т.д.)- это еще вопрос. Но, факт покупки - это уже хорошо.
По валюте - очень медленно движемся к цифрам 37,80-38,00 USD (покупка/продажа). Вопрос нескольких дней. Пока как-то так.