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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11127111281112911130>
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 11:39

Зображення

Дебіли ... :evil: :evil:
На цей раз пересічні.
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 11:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:На цей раз пересічні.
Курчат восени рахують.
Але я абсолютно не розумію чому НБУ всіма силами заважає виконувати бюджет.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 12:10

  asti написав:
  Evgeny написав:
  Victor8 написав:Что-то нет свежих новостей из Давоса...
Будет ли финансовая помощь США для Украины в ближайшее время?

https://biz.censor.net/news/3468575/v_o ... a_ukrayiny
Да уж, западные умы не спешат вкладывать сюда - насколько я понимаю пока что ни одной сделки по покупке земли нерезидентом не было зафиксировано в этом году. Зато наши люди гребут недвижимость аж гай шумить! В Кропивницком цены в валюте уже на 20% превысили довоенные, в Киеве приближаются к ним...))
ось і відповідь що робити з доларом по 39,45!
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 12:28

  Proofy написав:
  Realist написав:Зараз (особисто) некомфортно.
Система 1 каже, що все без змін.
Але система 2 чомусь цьому не вірить. ДЕНІЕЛ КАНЕМАН
Книга «Мислення швидке й повільне»

Особисто знизив % гривні до 17% (із майже 30%). Практично вся гривня виключно у військових ОВДП. Дуже хочеться надіятись, що моє рішення помилкове.
почему именно сейчас некомфортно, когда гривна крепчает? я бы еще понял с полмесяца назад.

Тому, що ОП пришвидшив темп різання гілки на якій сидить.

Ukraine Detains Investment Banker Who Complained of Corruption
Ukrainian media targeted by pro-Zelenskiy “info-army”
Ну і допис Євгена який нижче теж про це.
І ще Про затримання Мазепи за звинуваченнями 13 річної давності.
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 12:50

  sens написав:
  asti написав:
Да уж, западные умы не спешат вкладывать сюда - насколько я понимаю пока что ни одной сделки по покупке земли нерезидентом не было зафиксировано в этом году. Зато наши люди гребут недвижимость аж гай шумить! В Кропивницком цены в валюте уже на 20% превысили довоенные, в Киеве приближаются к ним...))
ось і відповідь що робити з доларом по 39,45!

Цей процес має просте логічне пояснення.
Тримати всі кошти в гривні - страшно. Тому частину тримають у валюті.
Тримати у валюті на рахунках в банках- можна, але є ризики, що при нагальній потребі їх буде потрібно "отримувати" тижнями.
Тримати у валюті дома - дурість не тільки з точки зору безпеки, а ще й з точки зору інфляції.
Вкласти валютні заощадження окрім валютних ОВДП та нерухомості - нікуди.
Оскільки велика кількість валюти в тіні, то шлях в ОВДП їм закритий.
Залишається нерухомість.

Зараз в нерухомості щось подібне як із курсом готівкового долара в новорічний період. Є ріст вартості та реальні угоди, але не має об'єктивної причини для такого росту окрім попиту. Коли попит впаде, багато хто теж буде "кусати лікті"
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 13:01

  Victor8 написав:
  Evgeny написав:
  Victor8 написав:Что-то нет свежих новостей из Давоса...
Будет ли финансовая помощь США для Украины в ближайшее время?


https://biz.censor.net/news/3468575/v_o ... a_ukrayiny

Вкладывать инвестиции в воюющую страну - никто из иностранных инвесторов не будет.
И это даже понятно, почему...

Но, сейчас, речь не об этом. Речь про финансовую помощь Запада (в первую очередь США) - именно как для воюющей страны.
Они же нам обещали (с)

Французький телекомунікаційний магнат вважає по-іншому він придбав Life , правда вже десь місяць тому
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 13:10

  Дюрі-бачі написав:
  asti написав:На цей раз пересічні.
Але я абсолютно не розумію чому НБУ всіма силами заважає виконувати бюджет.
Та не кажіть кума! :)
То в одну сторону той курс хитнули, то в іншу...
І це при тому що НБУ повністю контролює ситуацію!
Це така керована гнучкість я вас питаю?!
Їй Богу, зробили з гривні якийсь біткоїн!
:twisted: :twisted: :twisted:
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 13:26

  asti написав:
  Дюрі-бачі написав:
  asti написав:На цей раз пересічні.
Але я абсолютно не розумію чому НБУ всіма силами заважає виконувати бюджет.
Та не кажіть кума! :)
То в одну сторону той курс хитнули, то в іншу...
І це при тому що НБУ повністю контролює ситуацію!
Це така керована гнучкість я вас питаю?!
Їй Богу, зробили з гривні якийсь біткоїн!
:twisted: :twisted: :twisted:

Готівковий варіант є-гривні
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 13:30

  Realist написав:Цей процес має просте логічне пояснення.
Тримати всі кошти в гривні - страшно. Тому частину тримають у валюті.
Тримати у валюті на рахунках в банках- можна, але є ризики, що при нагальній потребі їх буде потрібно "отримувати" тижнями.
Тримати у валюті дома - дурість не тільки з точки зору безпеки, а ще й з точки зору інфляції.
Вкласти валютні заощадження окрім валютних ОВДП та нерухомості - нікуди.
Оскільки велика кількість валюти в тіні, то шлях в ОВДП їм закритий.
Залишається нерухомість.

Зараз в нерухомості щось подібне як із курсом готівкового долара в новорічний період. Є ріст вартості та реальні угоди, але не має об'єктивної причини для такого росту окрім попиту. Коли попит впаде, багато хто теж буде "кусати лікті"

Плюсую. Якби можна було виїзжати, то ніхто би тут не вкладався в нерухомість. А так, виїхати не можна, гроші є (або продовжують зороблятися) а що з ними робити - взагалі не ясно. От і вкладаються люди. Я так само зробив, купив нерухомість яка ще будується, бо просто покласти в ячейку долар, який показував останнім часом інфляцію 10% теж не бачу сенсу.
А якби виїзд був вільний, звісно краще би в Польші щось купив або кредит взяв під нерухомість там. Але ж ми "вільний" народ, який заперли у пастці.
sailed
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 13:32

  yama написав:Французький телекомунікаційний магнат вважає по-іншому він придбав Life , правда вже десь місяць тому

Подробностей не знаю, но это больше похоже на покупку. Покупку готового бизнеса.
Будут ли вложения именно инвестиций (развитие, строительство, модернизация и т.д.)- это еще вопрос. Но, факт покупки - это уже хорошо.

По валюте - очень медленно движемся к цифрам 37,80-38,00 USD (покупка/продажа). Вопрос нескольких дней.
Пока как-то так.
Victor8
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