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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11127111281112911130
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 13:35

Цей процес має просте логічне пояснення.
Тримати всі кошти в гривні - страшно. Тому частину тримають у валюті.
Тримати у валюті на рахунках в банках- можна, але є ризики, що при нагальній потребі їх буде потрібно "отримувати" тижнями.
Тримати у валюті дома - дурість не тільки з точки зору безпеки, а ще й з точки зору інфляції.
Вкласти валютні заощадження окрім валютних ОВДП та нерухомості - нікуди.
Оскільки велика кількість валюти в тіні, то шлях в ОВДП їм закритий.
Залишається нерухомість.

Зараз в нерухомості щось подібне як із курсом готівкового долара в новорічний період. Є ріст вартості та реальні угоди, але не має об'єктивної причини для такого росту окрім попиту. Коли попит впаде, багато хто теж буде "кусати лікті"[/quote]

Ще можна вкласти у біткоїн, у нього зараз почався цикл росту. При потребі легко перевезти величезну суму у будь-яку точку планети.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 13:37

  asti написав:
  Evgeny написав:
  Victor8 написав:Что-то нет свежих новостей из Давоса...
Будет ли финансовая помощь США для Украины в ближайшее время?

https://biz.censor.net/news/3468575/v_o ... a_ukrayiny
Да уж, западные умы не спешат вкладывать сюда - насколько я понимаю пока что ни одной сделки по покупке земли нерезидентом не было зафиксировано в этом году. Зато наши люди гребут недвижимость аж гай шумить! В Кропивницком цены в валюте уже на 20% превысили довоенные, в Киеве приближаются к ним...))

так заборонений продаж землі нерезам. може хоч наші почнуть роздуплятися...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 14:00

В общем, решил не рисковать и закрыл всю проданную гривну по 38,00 в Пивденном синими пока дают! ;) ;)
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 14:29

  Realist написав:
  Proofy написав:
  Realist написав:Зараз (особисто) некомфортно.
Система 1 каже, що все без змін.
Але система 2 чомусь цьому не вірить. ДЕНІЕЛ КАНЕМАН
Книга «Мислення швидке й повільне»

Особисто знизив % гривні до 17% (із майже 30%). Практично вся гривня виключно у військових ОВДП. Дуже хочеться надіятись, що моє рішення помилкове.
почему именно сейчас некомфортно, когда гривна крепчает? я бы еще понял с полмесяца назад.

Тому, що ОП пришвидшив темп різання гілки на якій сидить.

Ukraine Detains Investment Banker Who Complained of Corruption
Ukrainian media targeted by pro-Zelenskiy “info-army”
Ну і допис Євгена який нижче теж про це.
І ще Про затримання Мазепи за звинуваченнями 13 річної давності.
Все гнило в королевстве датском. Зависит ли вопрос помощи от этого.
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 14:30

  asti написав:В общем, решил не рисковать и закрыл всю проданную гривну по 38,00 в Пивденном синими пока дают! ;) ;)

Нервы не выдерживают? Тренды вниз пока.
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 14:36

  asti написав:Та не кажіть кума! :)
То в одну сторону той курс хитнули, то в іншу...
І це при тому що НБУ повністю контролює ситуацію!
Це така керована гнучкість я вас питаю?!
Їй Богу, зробили з гривні якийсь біткоїн!
:twisted: :twisted: :twisted:

До кого це ви звертаєтесь?
Яка амплітуда коливання $ на міжбанку? Вона мінімальна.
То чому така велика амплітуда на готівковому ринку?
Тому, що у нас ринковий капіталізм, а не соціалізм. Ринок реагує на зміни і сам себе регулює.

Чому ви наприклад не звертаєтесь до будь-якого банку в якому ви купляли та отримували валюту із запитанням, чому вони купляючи $ на МБ продавали її населенню так дорого?

Або чому банки не запровадили новий продукт на ринку, коли ти купуєш $ онлайн, але не забираєш його фізично на протязі наприклад року (із можливість продати онлайн в будь-який момент), то отримуєш набагато нижчий курс ніж на готівці.
Багато хто купляє валюту для заощаджень не для продажу обмінкам як ви.
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 14:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ну вот, можно с уверенностью констатировать: гривна - высоковолатильная монета
(Ска бл)
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 14:55

  Бетон написав:Ну вот, можно с уверенностью констатировать: гривна - высоковолатильная монета
(Ска бл)
карусельники у захваті
Proofy
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