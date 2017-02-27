Цей процес має просте логічне пояснення. Тримати всі кошти в гривні - страшно. Тому частину тримають у валюті. Тримати у валюті на рахунках в банках- можна, але є ризики, що при нагальній потребі їх буде потрібно "отримувати" тижнями. Тримати у валюті дома - дурість не тільки з точки зору безпеки, а ще й з точки зору інфляції. Вкласти валютні заощадження окрім валютних ОВДП та нерухомості - нікуди. Оскільки велика кількість валюти в тіні, то шлях в ОВДП їм закритий. Залишається нерухомість.
Зараз в нерухомості щось подібне як із курсом готівкового долара в новорічний період. Є ріст вартості та реальні угоди, але не має об'єктивної причини для такого росту окрім попиту. Коли попит впаде, багато хто теж буде "кусати лікті"[/quote]
Ще можна вкласти у біткоїн, у нього зараз почався цикл росту. При потребі легко перевезти величезну суму у будь-яку точку планети.
Да уж, западные умы не спешат вкладывать сюда - насколько я понимаю пока что ни одной сделки по покупке земли нерезидентом не было зафиксировано в этом году. Зато наши люди гребут недвижимость аж гай шумить! В Кропивницком цены в валюте уже на 20% превысили довоенные, в Киеве приближаются к ним...))
так заборонений продаж землі нерезам. може хоч наші почнуть роздуплятися...
asti написав:Та не кажіть кума! То в одну сторону той курс хитнули, то в іншу... І це при тому що НБУ повністю контролює ситуацію! Це така керована гнучкість я вас питаю?! Їй Богу, зробили з гривні якийсь біткоїн!
До кого це ви звертаєтесь? Яка амплітуда коливання $ на міжбанку? Вона мінімальна. То чому така велика амплітуда на готівковому ринку? Тому, що у нас ринковий капіталізм, а не соціалізм. Ринок реагує на зміни і сам себе регулює.
Чому ви наприклад не звертаєтесь до будь-якого банку в якому ви купляли та отримували валюту із запитанням, чому вони купляючи $ на МБ продавали її населенню так дорого?
Або чому банки не запровадили новий продукт на ринку, коли ти купуєш $ онлайн, але не забираєш його фізично на протязі наприклад року (із можливість продати онлайн в будь-який момент), то отримуєш набагато нижчий курс ніж на готівці. Багато хто купляє валюту для заощаджень не для продажу обмінкам як ви.