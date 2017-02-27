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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11128111291113011131>
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 13:35

Цей процес має просте логічне пояснення.
Тримати всі кошти в гривні - страшно. Тому частину тримають у валюті.
Тримати у валюті на рахунках в банках- можна, але є ризики, що при нагальній потребі їх буде потрібно "отримувати" тижнями.
Тримати у валюті дома - дурість не тільки з точки зору безпеки, а ще й з точки зору інфляції.
Вкласти валютні заощадження окрім валютних ОВДП та нерухомості - нікуди.
Оскільки велика кількість валюти в тіні, то шлях в ОВДП їм закритий.
Залишається нерухомість.

Зараз в нерухомості щось подібне як із курсом готівкового долара в новорічний період. Є ріст вартості та реальні угоди, але не має об'єктивної причини для такого росту окрім попиту. Коли попит впаде, багато хто теж буде "кусати лікті"[/quote]

Ще можна вкласти у біткоїн, у нього зараз почався цикл росту. При потребі легко перевезти величезну суму у будь-яку точку планети.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 13:37

  asti написав:
  Evgeny написав:
  Victor8 написав:Что-то нет свежих новостей из Давоса...
Будет ли финансовая помощь США для Украины в ближайшее время?

https://biz.censor.net/news/3468575/v_o ... a_ukrayiny
Да уж, западные умы не спешат вкладывать сюда - насколько я понимаю пока что ни одной сделки по покупке земли нерезидентом не было зафиксировано в этом году. Зато наши люди гребут недвижимость аж гай шумить! В Кропивницком цены в валюте уже на 20% превысили довоенные, в Киеве приближаются к ним...))

так заборонений продаж землі нерезам. може хоч наші почнуть роздуплятися...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 14:00

В общем, решил не рисковать и закрыл всю проданную гривну по 38,00 в Пивденном синими пока дают! ;) ;)
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 14:29

  Realist написав:
  Proofy написав:
  Realist написав:Зараз (особисто) некомфортно.
Система 1 каже, що все без змін.
Але система 2 чомусь цьому не вірить. ДЕНІЕЛ КАНЕМАН
Книга «Мислення швидке й повільне»

Особисто знизив % гривні до 17% (із майже 30%). Практично вся гривня виключно у військових ОВДП. Дуже хочеться надіятись, що моє рішення помилкове.
почему именно сейчас некомфортно, когда гривна крепчает? я бы еще понял с полмесяца назад.

Тому, що ОП пришвидшив темп різання гілки на якій сидить.

Ukraine Detains Investment Banker Who Complained of Corruption
Ukrainian media targeted by pro-Zelenskiy “info-army”
Ну і допис Євгена який нижче теж про це.
І ще Про затримання Мазепи за звинуваченнями 13 річної давності.
Все гнило в королевстве датском. Зависит ли вопрос помощи от этого.
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 14:30

  asti написав:В общем, решил не рисковать и закрыл всю проданную гривну по 38,00 в Пивденном синими пока дают! ;) ;)

Нервы не выдерживают? Тренды вниз пока.
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 14:36

  asti написав:Та не кажіть кума! :)
То в одну сторону той курс хитнули, то в іншу...
І це при тому що НБУ повністю контролює ситуацію!
Це така керована гнучкість я вас питаю?!
Їй Богу, зробили з гривні якийсь біткоїн!
:twisted: :twisted: :twisted:

До кого це ви звертаєтесь?
Яка амплітуда коливання $ на міжбанку? Вона мінімальна.
То чому така велика амплітуда на готівковому ринку?
Тому, що у нас ринковий капіталізм, а не соціалізм. Ринок реагує на зміни і сам себе регулює.

Чому ви наприклад не звертаєтесь до будь-якого банку в якому ви купляли та отримували валюту із запитанням, чому вони купляючи $ на МБ продавали її населенню так дорого?

Або чому банки не запровадили новий продукт на ринку, коли ти купуєш $ онлайн, але не забираєш його фізично на протязі наприклад року (із можливість продати онлайн в будь-який момент), то отримуєш набагато нижчий курс ніж на готівці.
Багато хто купляє валюту для заощаджень не для продажу обмінкам як ви.
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 14:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ну вот, можно с уверенностью констатировать: гривна - высоковолатильная монета
(Ска бл)
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 14:55

  Бетон написав:Ну вот, можно с уверенностью констатировать: гривна - высоковолатильная монета
(Ска бл)
карусельники у захваті
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 15:21

  Proofy написав:
  asti написав:В общем, решил не рисковать и закрыл всю проданную гривну по 38,00 в Пивденном синими пока дают! ;) ;)

Нервы не выдерживают? Тренды вниз пока.
Слушайте, 10 дней назад народ стоял в очереди и тарил
"на всё" в ПУМБе по 39,30. А сегодня в Пивне по 38,00 тишина. Грех не воспользоваться. Если ещё ниже уйдем - буду продавать бумаги и покупать на них))
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 16:41

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...................19.01.2024............22.01.2024
дата розрахунку..................18.01.2024.............19.01.2024
Євро.....................................41,0146..................40,8404
Долар США..........................37,7094..................37,5268...-0.48%

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
19.01.2024......................37,5399

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0883 (на прошлой сессии 1.0876) +0.06%

Сегодня можно утверждать, что НБУ не продавливал курс вниз.
Вчера закрылись ниже официального курса, а сегодня с утра, если повар нам не врет, торопящиеся продавцы опустили котировки раньше, чем торговля набрала обороты.
Регулятору оставалось только поддерживать баланс. Во время активной части торгов движение вниз если и было, то очень незначительное.
Справочный курс получился ниже действующего официального на 17 копеек.
Официальный курс подвинулся еще чуть больше, чем на копейку, что подтверждает слабую динамику.
Общее укрепление гривны за сессию составило 18.26 копейки.

Сегодня с полей донеслась весть о некотором увеличении оборотов, что не вполне характерно для пятницы. Насколько я могу судить, обороты поднялись на уровень, который был до начала новогоднего периода.

Индекс доллара DXY в 15-00 103.37 (на прошлой сессии 103.38)
Все воротилы в Давосе - некому курсы двигать :)
Сибарит
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