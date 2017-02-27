Цей процес має просте логічне пояснення.
Тримати всі кошти в гривні - страшно. Тому частину тримають у валюті.
Тримати у валюті на рахунках в банках- можна, але є ризики, що при нагальній потребі їх буде потрібно "отримувати" тижнями.
Тримати у валюті дома - дурість не тільки з точки зору безпеки, а ще й з точки зору інфляції.
Вкласти валютні заощадження окрім валютних ОВДП та нерухомості - нікуди.
Оскільки велика кількість валюти в тіні, то шлях в ОВДП їм закритий.
Залишається нерухомість.
Зараз в нерухомості щось подібне як із курсом готівкового долара в новорічний період. Є ріст вартості та реальні угоди, але не має об'єктивної причини для такого росту окрім попиту. Коли попит впаде, багато хто теж буде "кусати лікті"[/quote]
Ще можна вкласти у біткоїн, у нього зараз почався цикл росту. При потребі легко перевезти величезну суму у будь-яку точку планети.